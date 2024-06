"NIJE SVE IZAŠLO U JAVNOST!" Slobodan Vojinović otkriva za "Novosti" šta je sve Đoković doživeo na Rolan Garosu i zašto se to desilo

Najbolji teniser planete Novak Đoković povredio je meniskus tokom meča sa Franciskom Serundolom, a pred susret sa Kasperom Rudom uradio je ono što retko radi - povukao se sa turnira. Dan kasnije bio je i operisan. U razgovoru za "Novosti" direktor teniskog kluba Crvena zvezda i iskusni teniski trener, Slobodan Vojinović dao je svoj pogled na sve što se u Parizu dešavalo.

FOTO: Tanjug/AP

Tokom duela sa Serundolom mnogi su očekivali da će ovo biti još jedna povreda iznad koje će se Novak uzdići poput feniksa i koja će mu biti motivacija, ali to se ovoga puta nije desilo. Teniski trener Slobodan Vojinović objašnjava po čemu se ova povreda razlikuje od ranijih.

- Ovde se ne radi o takvoj vrsti povrede. Nije upala tetiva, ovo je mehanička povreda meniskusa. Ono što je meni poznato, a ne verujem da je sve izašlo u javnost, povreda meniskusa nije nešto kroz šta može da se igra. Meč je izgurao uz sredstva protiv bolova, a dalji nastavak učešća na turniru ugrozio bi ne samo rezultat na turniru, već i njegovu karijeru kao celu. On nije imao izbora, da ne bi došlo do pogoršanja, morao je da se povuče, počeo je Vojinović razgovor za "Novosti" i dodao:

- Đoković ne juri rezultate na grend slemovima, osvojio ih je najviše u istoriji, za njega je Rolan Garos važan turnir, međutim, slemovi nisu njegovi prioriteti u ovom trenutku. Novak želi da osvoji zlato na Olimpijskim igrama, odavno je rekorder u svim aspektima, sumnjam da će ga iko stići.

FOTO: Teniski klub Crvena zvezda

Vojinović pojašnjava situaciju sa meča protiv Argentinca. Kružile su razne priče oko toga šta se dešavalo sa šljakom, od toga da je bio problem sa čišćenjem, pa do toga da je nije bilo dovoljno.

- Očigledno je da su imali problem sa održavanjem i količinom šljake. To je veoma retko na ovako visokom nivou turnira poput Rolan Garosa, a promene tvrdoće terena utiču na zglobove i kolena učesnika. Lako je moguće da je to imalo uticaja na povredu, ali sve je to u domenu spekulacije. Ne verujem da je namerno urađeno, ali je vidljivo bilo da su problemi postojali u održavanju terena. To može teoretski da ima uticaja, ali da li je to prouzrokovalo povredu, to ne mogu da tvrdim. Mora da se uzme u obzir da Novak ima ogroman broj teških mečeva iza sebe, vrhunski je sportista sa dugom i uspešnom karijerom. Trpi veća opterećenja od drugih. Kada su takve povrede u pitanju uglavnom se radi o kombinaciji više faktora, retko kada može da se svede sve na jedan.

Odlukom organizatora kolo pre Đoković je igrao meč do daleko iza tri časa posle ponoći. Umesto da njegov meč počne u 20:15, kako je bilo najavljeno, počeo je posle 23 časova.

- Nole, ne samo da je aktuelni šampion, on je u principu jedina preostala sportska mega-zvezda. Organizatori obično žele takvim igračima da olakšaju koliko mogu kako bi što duže ostali na turniru. Kada kažem olakšaju, mislim da stvore što bolje uslove. Možda zvuči nepravedno, ali organizovao sam mnogo internacionalnih turnira, uvek se trudite da igrač koji medijski najviše privlači pažnju ima korektan tretman u smislu rasporeda, zato mi je bilo čudno da je igrao u tom terminu. Posle meča trebalo mu je još dva sata da se fizički oporavi, te je maltene bez sna ušao u sledeći dan. Meč Dimitrov-Vergs mogao je da se igra posle Novakovog. Ne znam sve pojedinosti, spolja izgleda dosta drugačije nego unutar organizacije, ali taj potez ne mogu u potpunosti da razumem. Novak je nosilac turnira, u smislu atraktivnosti trebalo bi da urade sve da ostane što duže, jer niko ne privlači pažnju navijača kao on.

Šta sledi posle operacije?

- To je pitanje za njegov tim. Tu ne mogu da dam ni jednu informaciju osim nagađanja što ne bih voleo. Tu postoje velike razlike. Meniskus je navedn javno, u kojoj meri, koje su dimenzije povrede, kako ide oporavak. To zavisi od dosta faktora. TO nije pitanje na koje ja kao sportski radnik mogu da odgovorim. To je za njegov medicinski tim. Meniskus se može povrediti na brojne načine, otkriva Vojinović za Novosti.

