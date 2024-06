GOTOVO JE, PA SKORO! Novak Đoković čuo loše vesti pred osminu finala Rolan Garosa

ODIGRAO je Novak Đoković još jedan mitski meč na Rolan Garosu i preživeo kada su ga svi otpisivali.

Lorenco Muzeti je bio više nego žilav protivnik, ali nije mogao da slomi Srbina i pored toga što je imao obilatu pomoć od svog boksa tokom meča. Đoković se istrgnuo sa konopaca i posle pet setova srušio jednog Italijana, ali će mu drugi doći glave.

Naime, skoro da je pa izvesno da će Janik Siner naredni ponedeljak dočekati kao najbolji teniser sveta. Novak je započeo svoju 428. nedelju na vrhu ATP liste, ali...

Siner ima sve u svojim rukama i posle skidanja skalpa Novaku Đokoviću u Australiji i sada će ga zbaciti sa vrha.

Srbin koji ima 9.960 ATP bodova brani titulu u Parizu, a time i 2.000 poena na grend slemu na šljaci. Prati ga upravo Janik Siner koji ima istorijsku šansu da mu preuzme "krunu". Italijan trenutno ima 8.770 bodova, a u Parizu brani samo 45 poena, pošto je prošle sezone izgubio već u drugom kolu.

Računica kaže da ako Srbin ne dođe do polufinala, Siner će 10. juna postati prvi reket sveta. Italijan se takođe pita – ako se plasira u finale, dospeće na prvo mesto bez obzira na Đokovićev rezultat.

Ako Đoković stigne do polufinala i u njemu izgubi, Janik je činjenicom da je prebrodio dva kola svakako sebi obezbedio dovoljno bodova da dođe do vrha rang-liste. U slučaju da Novak dođe do finala i u njemu izgubi, Sineru bi bilo potrebno da se plasira u polufinale kako bi obezbedio prvo mesto. Ako Srbin odbrani titulu, Siner mora biti finalista ako želi na prvu poziciju.

Međutim, treba napomenuti da je Italijan već obezbedio plasman u četvrtfinale, gde će se sastati sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske.

Pored Sinera, i drugi teniseri imaju teoretske šanse da ugroze Đokovićevu poziciju na vrhu ATP liste. Alkaraz, Medvedev i drugi moraju ostvariti određene rezultate na turniru kako bi se eventualno približili Đokoviću. Obojica tenisera bi morala da stignu do prestižnog pehara, uz uslov da se Novak ne plasira u polufinale, odnosno četvrtfinale.

Da podsetimo, u osmini finala Rolan Garosa, Novak Đoković će se suočiti sa argentinskim teniserom Franciskom Serundolom, trenutno 27. na ATP listi i neće imati nimalo lak zadatak, a ako izbaci Argentinca, ide na boljeg iz meča Kasper Rud i Tejlor Fric. Nimalo lak zadatak za Srbina, koji se već pozdravio sa čelnom pozicijom na ATP listi.

