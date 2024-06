TAJNI SASTOJAK: Ovo niko nije očekivao! Evo kako je, zapravo, Novak Đoković noću napravio podvig na Rolan Garosu o kome sada priča ceo svet

​Novak Đoković je, iznova, opčinio sve koji vole tenis. Rolan Garos mu nije bio naklonjen što se termina tiče, ali je on neverovatnu odluku organizatora, potom i značajno vođstvo rivala, preokrenuo u trijumf. Evo i kako.

Podsetimo, Đoković je "pred zoru" pobedio Lorenca Muzetija i prošao u četvrtfinale pariskog grend slema. Jedan od najboljih teniskih novinara na svetu, Metju Futerman, otkriva "tajni sastojak" za taj uspeh.

"Novosti" vam u prenose njegov posleponoćni doživljaj sa tribina stadiona "Filip Šatrije" koji je napisao u autorskom članku za "Atletik":

"Čekalo se pet meseci, dva meča i previše tenisa koji se igrao u sitne sate. U 3.06 u nedelju ujutru u Parizu, verzija Novaka Đokovića koja je postala tako čuvena u prethodnoj deceniji - konačno se pojavila.

Kada je sve bilo gotovo, Đoković je uputio sve zasluge publici koja ga je vratila 'starom sebi' kada je rezultat bio 2:2 u četvrtom setu. Pre toga, 37-godišnjak je imao probleme da probije 'estetski' čelik 22-godišnjeg 30. nosioca Lorenca Muzetija, protivnika kojeg je opisao kao neprobojnog.

Ali, zapravo, u onoj gužvi na tribinama, nalazila se jedna posebno važna osoba kojoj je verovatno bilo potrebno dati više zasluga nego bilo kome drugom. To je bila Novakova supruga Jelena, tinejdž-draga koja se pretvorila u njegovu životnu saputnicu i zadržala se kroz neizbežni haos i padove njegovog života i njihove veze.

U ovom trenutku, ona je skoro jedina osoba u njegovom najužem krugu koja je dugo tu, posebno tokom devetomesečnog perioda u kojem se on rastao sa većim delom tima, pred poslednji segment svoje karijere.

Kada su oba rivala imala po gem u onom četvrtom setu, Novak i Jelena su ukrstili poglede. Ostatak njegove lože je bio prilično tih, ali Jelena je bila na nogama, pljeskajući rukama, jasno dajući do znanja da njen muž poznaje tenis i, što je još važnije, u Novaku je još uvek bio onaj njegov 'pogon' - ako bi samo poželeo da ga pronađe.

On je upravo 'odbranio' servis. Nekoliko puta je mahnuo reketom ka njoj, a na licu mu se pojavio osmeh - kao da joj govori da ne brine: on je tu baš zbog toga.

Postala je za nijansu glasnija, stežući šake još malo više. Osmejak se pretvorio u pun osmeh, a on joj je viknuo onim jezikom koji samo dugogodišnji saputnici znaju kada komuniciraju jedno s drugim.

A onda se Jelena glasno smejala, stežući prste ispred brade zbog apsurdnosti svega što se dešavalo.

Dvoje 'starih klinaca' koji se provode kasno uveče u Gradu svetlosti, mestu koje je još davno proslavilo džeziranje u 2 ujutro... Kao da je znala šta sledi.

Bred Stajn, dugogodišnji trener koji je pre tri decenije doveo Džima Kurijera do svetskog broja 1, voli da priča o onome što on naziva svojom 'teorijom konverzije' u tenisu. Naime, po njemu, svaki igrač može da preokrene bilo koji gem, a ponekad i meč, u razmaku od tri poena. To je sve što je potrebno da se situacija pomeri za 180 stepeni, da se protivnik iz udobnosti i 'lagane vožnje' ka cilju - dovede do panike i sumnje.

'Računajte i sami', kaže Stajn, koji sada trenira Tomija Pola. Sve je u tome da učinite da semafor na kome se ispisuje rezultat - radi za vaš mozak.

Đoković je Jeleni jasno stavio do znanja da ne ide nikuda. Pa opet, Muzeti, daroviti Italijan, to nije mogao da dokuči još dva gema. Odnosno, do trenutka kada je vodio 40:15, što je samo poen od tri gema udaljenosti od slanja branioca titule i osvajača 24 grend slema kući sa 'Terena Filip Šatrije'.

Đoković je 'uskočio' u retern, uhvativši ga četiri stope unutar osnovne linije, a zatim je pogodio dropšot i poslao lagani volej u nebranjeni deo terena. Muzeti mu je poklonio sledeći poen dvostrukom servis greškom. Zatim su usledile neke Muzetijeve 'duboke petlje' jednoručnim bekhendom. Ubrzo je jedan od njih 'otplovio' bočno od terena. Muzeti je dobio trenutnu olakšicu odličnim servisom koji Đoković nije mogao da vrati.

To ga je nateralo da se 'druži' sa Borisom Bošnjakovićem, 50-godišnjim Novosađaninom koji mu je pomagao u skautiranju protivnika, ali je sada u njegovoj loži — barem za ovaj događaj — pomažući da popuni prazninu koju je u martu ostavio Goran Ivanišević.

Bošnjaković nije novi glavni trener. Ovde se dešava timski rad jedne smanjene grupe, pri čemu Jelena ima dvostruku ulogu - supruge i psihologa, kasnije će to objasniti Đoković. Forhend udarac niz liniju ga je doveo do ivice uspeha, a onda je završio 'oživljavanje' odličnim bekhendom: Muzeti je trčao za lopticom, ali je mogao samo da je vrati van terena.

Novakove ruke su se podigle ka publici, najpre ka jednoj tribini, a zatim ka drugoj. Seo je na svoju stolicu i pustio plućima da se na momentu podignu, da uvuku malo više kiseonika. U ovom trenutku, konačno, ponovo je pronašao sebe.

Došlo je vreme za trčanje nizbrdo. Muzeti je do kraja meča osvojio samo još jedan gem", piše Futerman.

Anybody watching the replay this morning? pic.twitter.com/p1uIK6eSfk — Puneet (@TennisPuneet) June 2, 2024

Dodajući potom podatke od koga je sve i kako Nole gubio ove godine, od Janika Sinera u polufinalu Australijan opena, sve do Alehandra Tabila i Tomaša Mahača, pomenuti novinar je ovako zaključio svoj tekst:

"Svi ti porazi mogu da zadese vrhunskog igrača, to se dešavalo tokom Open ere i nastaviće da se dešava kako se nove zvezde rađaju. Ali, Đoković je stekao takav osećaj 'neizbežnosti', ojačan rivalstvom sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, a povratna sprega podizala ga je sve više i više iznad ostatka konkurencije, da kada se njemu dogode porazi, onda oni dezorijentišu.

Kroz sve te čudne rezultate, bilo je neobičnih trenutaka rezignacije i nezainteresovanosti igrača koji se ponosi svojom strašću i borbom, spremnošću da ode na 'mračna mesta' i izdrži intenzivnu nelagodu da bi stigao tamo gde želi da dođe.

Bio je tamo i vratio se, nadmašivši broj osvojenih titula i Federera i Nadala, izdigavši sebe kao verovatno najvećeg u svojoj eri.

Ali, to ga ostavlja da se pita: gde treba da ide dalje? I, šta je spreman da uradi da bi stigao tamo? Ove godine nije pronašao odgovore, sve do onih 'veštičjih sati' na šljaci u nedelju.

Kada se sve završilo, rekao je publici da je svima odavno prošlo vreme za spavanje, posebno deci koja su u tom trenutku još uvek bila pokraj terena. Rekao je da će on ipak biti budan. Morao je da se istušira, da jede i prođe kroz uobičajene rutine posle meča. To ipak nije bio pravi problem - ne sa adrenalinom koji je tog trenutka strujao njegovim telom.

Pravi problem (za ostatak konkurencije) je bilo nešto drugo: sve što je Novak Đoković želeo da radi - bilo je da uživa", zaključuje se u pomenutom tekstu.

A kada Nole uživa na terenu... Onda konkurencija, zapravo, i ne postoji.

Look at what it means 💗



Novak's wife Jelena enjoying the win 🥰#RolandGarros pic.twitter.com/53wEU7wMz6 — Eurosport (@eurosport) June 2, 2024

Ako vas tenis zanima, a naročito šta u njemu radi Novak Đoković, pratite sve o tome na sportskim stranicama "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



