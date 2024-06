ALKARAZ POTVRDIO DA IMA ŠAMPIONSKE AMBICIJE: Španac ubedljivo do osmine finala Rolan Garosa

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz potvrdio je ubedljivom pobedom nad Sebastijanom Kordom rezultatom 6:3, 7:6(5), 6:4 da na ovogodišnjem Rolan Garosu ima šampionske ambicije.

FOTO: Tanjug/AP

Trenutno treći igrač planete je bez većih problema uspeo da se domogne osmine finala, i nije dozvolio 28. na ATP listi da pomisli da može da napravi iznenađenje.

Meč je počeo brejkom momka iz Mursije, ali je već u narednom gemu istom merom uzvratio Amerikanac. Igrači su potom bili sigurni kada su servirali sve do devetog gema kada je Španac došao do novog brejka. To je u narednom potvrdio što je značilo da je dobio prvi set.

Alkaraz je u drugom segmentu prvi oduzeo servis rivalu. Korda je u šestom gemu uspeo da vrati izgubljeno. Na kraju je ovaj deo meča bio rešen u taj-brejku u kome se bolje snašao dvostruki grend slem šampion.

Nakon prednosti od 2:0 postalo je jasno da momka iz Bradentona čeka gotovo nemoguća misija. Karlos je nastavio dominaciju i u trećem setu u kome mu je jedan brejk bio dovoljan da završi meč koji je trajao dva sata i 42 minuta.

Alkaraz će u osmini finala protiv pobednika meča Ben Šelton (SAD) - Feliks Ože-Alijasim (Kanada).

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.