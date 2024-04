RAFAEL NADAL JE NEPRIKOSNOVEN! Novak Đoković se poklonio Špancu, ali ne samo on... (VIDEO)

Interviewer: "One player to win a set to save your life?"



Dominic Thiem: "Rafa."



Grigor Dimitrov: "Rafa."



Alex de Minaur: "Rafa."



Felix Auger Aliassime: "Nadal."



Borna Coric: "Nadal."



Novak Djokovic: "Nadal."