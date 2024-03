ŠOK! Gase se ATP i VTA, tenis će biti skroz drugačiji!

Novak Đoković je odavno primetio da ATP (Asocijacija teniskih profesionalaca) i njegov ženski pandan, VTA, ne brinu dovoljno o igračima. Zato je i pokrenuo svojevrsni sindikat profesionalnih tenisera i teniserki (PTPA). Ali, promene se dešavaju i u samom "belom sportu". I to dosad neviđene. Najveće otkad tenis postoji.

"Novosti" vam u celosti donose tekst koji je jedan od najuglednijih američkih sportskih listova, "Sports ilustrejtid" ("SI") objavio na ovu temu.

"Španac Karlos Alkaraz (20 godina) je možda pobedio Italijana Janika Sinera (22), što je bila dosad poslednja runda velikog rivalstva u kome je trenutni rezultat 4:4. Ali, najžešća bitka koja se odigrala prošle nedelje u Indijan Velsu, u Kaliforniji, desila se u salama za sastanke.

Andrea Gaudenci, predsednik ATP-a, objavio je da je zvanično obezbedio uplatu od milijardu dolara od Saudijske Arabije za finansiranje modernizovanog teniskog ekosistema. Začkoljica: događaj iz (masters) serije 1000 biće dodat u kalendar, a turnir će biti održan u pomenutom saudijskom kraljevstvu.

'A sada, sa druge strane mreže...' - tu je predlog za 'Premijer turneju' koji su iznela četiri glavna turnira, grend slemovi, udruživši se u neuobičajeno ujedinjen front, koji donosi novi profesionalni teniski model. A taj model na godišnjem nivou koji nudi:

Četiri grend slema

Deset drugih velikih događaja: u pitanju su turniri sa po 96 igrača; turniri su i za muškarce i za žene; novčane nagrade su jednake; sve se održava na otvorenom.

Jedan timski turnir.

Završni turnir na kraju godine za muškarce i žene održavaće se na istom mestu.

Zagarantovano nekoliko nedelja odmora pre i posle grend slemova i najmanje dva meseca odmora između dve sezone.

Turneja u PGA (golf) stilu, otvorena za stotinak najboljih igrača, a nju prati razvojna turneja koja je otvorena za igrače rangirane otprilike od 101. do 300. mesta.

Za sport koji je, istorijski gledano, promenio načine funkcionisanja isto onako koliko kraljevska porodica radi na transparentnosti, ovo je jedan 'užasan poremećaj' u pravom smislu te reči. Za početak, to bi značilo kraj VTA i ATP turneja kakve su postojale decenijama; a značilo bi i i smrt ili degradiranje više od 100 turnira koji su trenutno u kalendaru, od Dalasa do Dohe.

Zasluga/krivica za Premijer turnieju uglavnom pripada šefu Australijan opena Kregu Tajliju, koji je bio podstaknut da napravi dramatičan korak jer mu je (tj. turniru na čijem je čelu) pretio (novi, planirani) saudijski događaj u januaru koji bi ugušio zamah Ozi-opena.

Verovatno baš zato što Tajli, inače rođeni sklapač dogovora, može da sebe polarizuje u sportu, sada je došlo do toga da je (njegov kolega, saradnik) Lu Šer, izvršni direktor Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država, postao glavni lik Premijer turneje.

Šer je upravo za 'Sports ilustrejted' govorio ove sedmice o Premijer turneji, šta ona jeste, šta nije, i na koje probleme će ona 'udariti'.

Stvara se sezona za elitu

(Novinar) Džon Verthajm: Hajde da počnemo široko pa da potom krenemo ka specifičnim pitanjima. Šta nam Vi predstavljate ovim projektom?

Lu Šer: Dakle, sve počinje od tvrdnje da je tenis atraktivan sport, ali da ima slabe komercijalne rezultate, što nam stvara izazove za podršku sportistima, ali i za održivost samih turnira. Mislim da to nije novost za bilo koga u ovoj industriji. Vratimo se na 2021. godinu kada je (sedam glavnih činilaca u tenisu) naručiilo od Boston konsalting grupe da istraži šta su problemi u ovom sportu i kakve bi mogućnosti mogle biti da se oni reše. I sva ta istraživanja, koja su uključivala 5.000 anketiranih ljubitelja tenisa širom sveta, ukazala su na činjenicu da je tenis, iako široko popularan, imao 70% ljubitelja tenisa koji su se interesovali za ovaj sport samo kada su u pitanju četiri glavna turnira (grend slemovi). Dakle, četvrti smo najpopularniji sport na svetu, ali 70% naših navijača gleda samo četiri događaja tokom godine. A povratne informacije su takođe pokazale da ostali događaji koji se dešavaju tokom sezone nemaju adekvatne 'posledice'. Navijačima je teško da prate i sam teniski narativ. Mi, eto, razblažujemo sopstveni proizvod. Mi se takmičimo sa sopstvenim proizvodom! Može da se desi da imate šest događaja u jednoj te istoj nedelji. Obožavaoci se muče da saznaju šta bi od toga trebalo da prate. Recimo, zašto Siner igra u Roterdamu, a Alkaraz je negde u Južnoj Americi? A koje rešenje nam se 'vratilo' iz svih tih istraživanja navijača? Pa, najbolji način da se sport predstavi navijačima je format gde najbolji igrači igraju u određenoj vrsti 'sezone za elitu'. U isto vreme, uzimate u obzir zdravlje igrača, odmor i vrhunske performanse.

To vodi računa o navijačima i igračima. Šta je sa turnirima?

- Iz perspektive turnira, previše je njih koji nisu održivi. I pošto su razvodnjeni, oni se takmiče jedni sa drugima. Zato pokušavamo da rešimo strukturne prepreke u sistemu i iznesemo jedno šire, holističkije rešenje koje bi se pozabavilo svime time. Deset turnira (od otprilike 140) pokreće 80% cele teniske ekonomije. Četiri od njih su grend slemovi, i imamo tu još šest drugih. Tako da je to neverovatno koncentrisano. Mislim da vam ne govorim ništa što niste dosad objavljivali, ništa što niste znali. Dakle, ono što smo nameravali da uradimo, grend slemovi zajedničkim snagama, to je da samo ako ujedinjeni poguramo i pokušamo da se pozabavimo strukturalnim problemima sa kojima se naš sport suočava, onda možda može da se stvori nova prilika.

Povećanje zarade od milijardu dolara godišnje

Ako je vrednost tenisa danas neka suma "iks", kakva će biti procena zarade ako sve bude išlo po vašem planu?

- Naša je procena, a i konsultanata, da se radi o sumi od otprilike milijardu dolara, i to u godišnjem ekonomskom porastu. Naravno, to ne može da se desi preko noći. Morate to da izgrađujete, postoje ugovori, postoje ciklusi... Ali, to jeste značajno (uvećanje). Mi sve vreme govorimo o uspešnom sportu koji još uvek ima ogroman, ogroman (neiskorišćeni) ekonomski potencijal.

Meni se čini da bi najveće zamerke bile: 1) drugi momci imaju torbu sa milijardu dolara u njoj. A vi imate projekcije konsultanata. 2) Svi misle da je sport nedovoljno monetizovan. Svi misle da je siutacija zbunjujuća i da je kalendar pretrpan. Ali postoje desetine i desetine turnira na nivou od 500 i 250 koji se izgleda ne uklapaju (u novu viziju).

- Naše mišljenje je da se ta (dodatna, buduća) milijarda prerasporedi tako da se osigura da igrači zarađuju onoliko koliko im je to neophodno da ostvaruju uspehe. To je jedna... reimaginacija. Moramo da se odvojimo od onoga što danas postoji. Analogija sa onim što je ATP razvio sa Saudijcima, mogla bi da bude, bar ja tako pretpostavljam, da su to 'jabuke i pomorandže'. Te dve opcije (liče, one) se međusobno ne isključuju.

Šta vi poručujete nekom tipu koji je uložio mnogo novca u svoj događaj u vidu turnira iz serije 500?

- Mi dajemo prioritet stvaranju neke vrste održivosti na nižim nivoima našeg sporta, jer mislimo da tu postoji ogroman (prostor za) rast. Deo našeg predloga je sledeći: postoji prihod koji se mora preraspodeliti na druge događaje. I mislimo da postoji prilika da se stvori mnogo održiviji sistem od sadašnjeg. Mislim, imamo 10 događaja koji donose 80% prihoda u našem sportu. To nije održivo. Moramo doći do održivog modela.

"Rodno-neutralni sport"

Kako sam ja saznao, u planu su četiri glavna takmičenja, tj. grend slemovi, i 10 velikih turnira koji će biti sa po 96 učesnika, i kod muškaraca i kod žena, a sve će biti na otvorenom. Deseti veliki turnir koji se planira će verovatno biti na travi, pre Vimbldona. Da li je to tačno?

- Da, naša vizija kalendara odražava osnovu koju predstavljaju četiri grend slema. Mislimo da je 10 odgovarajući broj Premijer događaja. Ne mogu da dovoljno naglasim, niti da precenim, važnost svega toga zajedno, da postoje jednaki nagradni fondovi od prvog dana, a da sve vodi jedno sportsko-operativno telo. I, zaista, stvaranje rodno neutralnog sporta (u smislu toga da se ne razlikuju nagradni fondovi ili veličine turnira u odnosu na pol učesnika, prim. prev.) je apsolutno najvažnije za nas, prosto ključno. Takođe, mislimo da postoji prilika za međunarodni timski događaj koji bi se uklopio u ovaj kalendar. I, uz to, jedan, da ga nazovemo, kombinovani događaj na kraju godine.

Mogućnost igranja i "druge lige" da se ostane u formi

Načuo sam da planirate uvođenje 'dve nedelje zaštite' igrača pre i posle četiri grend slema?

- Apsolutno je da će biti bar jedna nedelja. A druga stvar: mi propisujemo određene nedelje kada se igra. Dakle, svesni smo mi da je konkurencija važna. A ako ste nižerangirani igrač, možda nećete imati dovoljno nastupa... Ili, ako izgubite rano u ovakvom, novom modelu, možda neće biti dovoljno mečeva da biste bili na vrhunskom nivou, ali smo mi baš zbog toga identifikovali jedan niz sedmica tokom godine u kojima biste mogli da se 'spustite' (iz Premijer nivoa na taj 'razvojni') da biste dobili više mečeva...

Da li biste vi uzeli novac od Saudijske Arabije ako bi ona odlučila da preraspodeli finansije sa vama?

- Ono što ću vam reći je da smo razgovarali sa spoljnim akterom o ulaganju u ovaj projekat. Mi želimo da ispravimo postojeći format. Ne sumnjamo da će se naći veliki broj ljudi koji će potencijalno želeti da ulažu u ovo. Ali, nismo sigurni da su nam potrebne spoljne investicije (poput saudijskog). Možda neće biti potreban (taj dodatni) kapital. Ali ono što takođe znamo je da je u pitanju neverovatno atraktivan sport. Vi već sada vidite povećana ulaganja u sport. Mi smo dobri (što se novca tiče). Želimo da se fokusiramo na isporuku proizvoda na pravi način kako bismo stvorili nešto što je održivo. To bi bila dobra stvar za navijače, to je u skladu sa onim što smo nameravali da uradimo na početku. Neću ništa isključiti niti uključiti u ovoj fazi. Ali trenutno, mi ne težimo spoljnim investicijama.

Novi početak - od 2026?

Šta vidite kao najveći izazov da se ovo uradi?

- Ovo je ogromna promena načina na koji je sport predstavljen i takva promena je teška. Želimo da postojeće stanje ispravimo i odvajamo svoje vreme i radimo sa zainteresovanim stranama kako bismo bili sigurni da razmišljamo o svim ovim pitanjima koja postavljate i vi, i drugi, jer su te stvari važne. Na kraju će biti potrebno da se ta promena izvede iznutra, a to je zaista teško, zar ne?

Turneje, kakve ih poznajemo, imaju izvanredne ugovore o medijskim pravima. Imaju ugovore o mestu održavanja. Imaju prodavce. Imaju penzione planove. Imaju politiku odgovornosti. Šta se dešava ako ne postoje ATP i VTA kakve poznajemo? I možete li sve to da uradite do 1. januara 2026?

- Mislim da je stavljanje datuma na ovo zaista teško. Ako to treba da se desi, onda bi 1. januar 2026. bio ostvariv. Pretpostavljam da ćete videti prelazni period, ali mi smo spremni da nastavimo razgovore koje smo vodili sa igračima, a i razgovore koje smo vodili sa vlasnicima turnira. Vidite, svi shvataju o čemu se radi, zar ne? Mislim da biste se i Vi verovatno složili. Ovo je, prosto, bolja prezentacija sporta. Međutim, složenost leži u tome kako se tamo stiže, zar ne? I, i koliko to traje? I šta treba da se desi da bismo tamo stigli, a i da se postaramo da ne napravimo kompromis do te mere da izgubite integritet vizije da biste stigli gde ste krenuli. Dakle, to je proces i mi smo posvećeni. Radimo najbrže što možemo, ali nismo voljni da žrtvujemo nešto samo da bi se, eto, 'nešto desilo'. Ne pokušavamo da koristimo neke prečice ili da lepimo flastere samo da bismo došli do nečega što nam na kraju neće dobro služiti na duge staze", zaključuje se tekst "Sports ilustrejteda" ovim rečima Lua Šera, izvršnog direktora Teniskog saveza SAD.

A kako se vama sviđaju ove najavljene tektonske promene u tenisu?

