FEDERER IMA JEDNU DILEMU: "Pamte li me ljudi kao takvog?"

Švajcarski teniser Rodžer Federer je bio krunisani kralj tenisa. O njegovim potezima priča se i danas, ali je u zasluženoj penziji.

Dobar deo karijere Federer je bio najbolji teniser sveta svih vremena, ali mu je prvo taj oreol preuzeo Rafael Nadal, a zatim je Novak Đoković zagospodario. Švajcarcu je ostalo kao uteha da je najelegantniji teniser svih vremena.

– Za mene je veliki kompliment što ljudi moj tenis opisuju kao elegantan. To je očigledan kompliment. Dok sam igrao malo me je uznemiravao jer sam osećao da me ljudi ne vide kao borca i šampiona što se nadam da sam bio - kaže Federer.

Federer kaže da mu se nije uvek dopadao taj epitet, a evo i zašto.

– Ako niste borac, ako ne radite vredno, nikada nećete biti u stanju da ostvarite ono što sam ja ostvario baš igrajući elegantno i sa lakoćom. Baš kada mnogo radite, tada sve izgleda lako - istakao je on.

Rodžer se podsetio dok je igrao mečeve sa Rafaelom Nadalom stalno su ih poredili kao rivale, ali je on osetio momenat da će sa Rafom postati prijatelj.

– Bilo je to posle Vimbldona 2008. godine, podsetio se na poraz u finalu posle pet uzastopnih titula. Bio sam očajan posle tog meča, a kada sam došao na Ju-Es open, svi su i dalje pričali o njemu. Pomislio sam, dobro finale je bilo odlično ali kako je sve ovo moguće. A onda sam shvatio da je to bio trenutak kada je naše rivalstvo postalo veliko - kroz osmeh je rekao Federer.

