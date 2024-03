ALKARAZ ZABORAVIO NA NOVAKA: Španac nema dilemu ko je najbolji teniser

Španski teniser, Karlos Alkaraz rekao je da italijan Janik Siner trenutno najbolji teniser sveta, iako je Novak Đoković ubedljivo prvi na ATP listi.

Alkaraz se plasirao u polufinale Mastersa u Indijan Velsu gde će se sastati upravo sa Sinerom koji ne zna za poraz već četiri meseca.

Siner trenutno ima vezanih 16 pobeda i blagi je favorit u ovom meču.

- Ne znam kako ću pristupiti tom meču. Janik je trenutno najbolji na svetu, nema sumnje u to. Igra neverovatno, nije izgubio ove godine i zaista mi se dopada ga ga gledam kako igra. Biće to stvarno težak meč, veliki izazov za mene, da vidim pre svega na kom nivou ću biti protiv njega. Biće to svakako najteži meč za mene od početka godine - objasnio je Španac.

