BOGDAN OBRADOVIĆ: ''Đoković je najbolji teniser svih vremena!''

Teniski trener Bogdan Obradović rekao je posle eliminacije Novaka Đokovića sa mastersa u Indijan Velsu da je i najbolji teniser planete "živo biće" i da je u meču protiv Luke Nardija pravio netipične greške, ali da to ne menja činjenicu da je najbolji svih vremena.

Foto: Profimedia

Obradović je, gostujući u emisiji "Kec na 11" na televiziji K1, rekao za Đokovića da nije u Indijan Velsu uspeo da pronađe svoju igru.

- Svi smo navikli da on krene iz Australije s tim nekim pobedničkim stavom i pobedama, ali, nažalost, to se nije desilo i kao da se prenelo na sve ovo - rekao je Obradović.

Obradović je istakao da Đoković uvek radi na veoma profesionalnom nivou, ali da mu je možda nešto oduzelo malo više energije nego što je trebalo.

- Mnogo tih faktora utiče, a i svima je stalo da pobede Novaka i svi bi bili slavni preko njega - dodao je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Kako je rekao, motivi svih njegovih protivnika su sigurno mnogo veći, jer ih je iks puta pobeđivao.

- I kad igra sa nekim ko je 123, očekivalo se da pobedi, ali sve to bi trebalo izvesti. Ako ti kola krenu nizbrdo i ne osećaš lopticu kako valja, vrlo brzo se stvari odvijaju u negativnom pravcu. Ode meč, a nisi se oznojio pošteno - rekao je on.

Obradović je izrazio uverenje da će se Novak resetovati i analizirati sve ovo što se dešavalo u Indijan Velsu.

- Vidim da je malo bila načeta ta tema da se nije ni fizički osećao najbolje, imao je nekih stomačnih problema, iako on to nije spominjao, možda ga je i taj problem malo iscrpio - on je živo biće. Moramo da budemo svesni da iz nedelje u nedelju, godinama, menjamo ambijent, pH vrednost vode, hranu, i na sve to moramo ponovo da se prilagodimo, zaista to nije lako - rekao je on.

Nema dilemu Obradović ko je najbolji teniser svih vremena.

- Posle svih ovih 20 godina, moramo da podvučemo crtu negde - on je najbolji svih vremena. Iako je izgubio od Nardija, dodao je još jednu nedelju kao broj jedan. Nije savršeno odradio ono što smo od njega očekivali, ali je i dalje najbolji - rekao je on.

Svestan je Obradović da je Đoković imao veliki broj grešaka u meču protiv Nardija i da ga je to koštalo pobede.

- Ono što je netipično za Novakove mečeve, a što njegovi protivnici iskoriste, napravio je nestvarno mnogo grešaka. Pamtim trenutke kad je znao da trenira preko sat vremena, a da ne napravi nijednu grešku. Govorimo o tom fokusu i svesti koliko je moćan, da kada mu se dese ovakve greške, nije vam jasno odakle sve to dolazi. Potrebno je neko vreme i prostor da se sve to prepozna. I u ranijim godinama je pokazivao nivoe nervoze gde bi sve razbio, da bi se kasnije harmonizovao sa timom. Ovoga puta to mu nije uspelo - rekao je on. Govoreći o smeni generacija Obradović kaže da bi Novak u tome trebalo da pronađe svoje mesto, jer se postavljaju novi zahtevi, a on je jedini preostali predstavnik stare generacije, dok se novi igrači neprestano pojavljuju.

- Među njima su mladići u dvadesetim godinama sa snažnim motivima i odličnom pripremom, te je neophodno da Novak pronađe način da ih pobedi. Ono što može da bude još jedan faktor je taj što Novak igra jako mali broj turnira, oko petnaestak, i on je jedan od retkih svetskih tenisera koji sa ekstremno malim brojem turnira zapravo vlada svetskim tenisom - rekao je on.

Obradović smatra da bi Đoković trebalo da igra na mastersu u Majamiju, ali da bi problem mogao da nastane kada se ne osećaš dobro teniski, jer su ti potrebni mečevi da bi se vratio.

- Napraviti pauzu do Monte Karla bi možda čak bila velika greška, zato što su mu potrebni mečevi. Čini mi se da mu je potrebna pobeda da bi povratio samopouzdanje, što znači da mora biti u takmičenju, a mislim da bi mu Majami dobro došao. Uslovi su drugačiji u Indijan Velsu, gde je pustinja, i Majamiju, gde je dosta vlage. Po mom mišljenju, trebalo bi što pre da se preseli da trenira na Floridi, gde će igrati sledeći turnir - rekao je on.

Obradović je ocenio i da Đoković ima veliki motiv za osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, odnosno da godinama ima motivaciju da postigne nešto veliko.

- Želiš, hoćeš, radićeš jako, verovaćeš mnogo u sebe i to je najbitnije, ali istovremeno to može da ti stvori pritisak, kao što je imao u Riju, gde je izgubio u prvom kolu. To je užasno teško. Olimpijske igre su posebne, igraš za svoju zemlju, zastavu, narod. Potrebno je sve to izbalansirati, i neće mu biti lako - rekao je on.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.