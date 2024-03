TENIS ŽIVOTA JANIKA SINERA: Italijan ozbiljno preti Novaku da preuzme vrh

TENIS života Janika Sinera. Italijanski igrač najviše preti da u skorije vreme preotome prvu poziciju na ATP listi od Novaka Đokovića. Vižljasti momak iz Bolcana dominantno je stigao do osmine finala prvog mastersa u sezoni Indijan Velsu pobedom nad Nemcom Janom Lenardom Štrufom 2:0 (6:3, 6:4) za tek 74 minuta.

Foto: AP

Trenutno treći reket planete jedini je nepobeđeni as ove sezone, pošto je vezao 13. uzatopnu pobedu u 2024, a u nju su utkane i dve titule. Najvrednija u karijeri na prvom grend slemu u sezoni Australijan open i na takmičenju u Roterdamu, sredinom februara.

- Nisam nepobediv, samo sam dobro pripremljen. Radim veoma naporno kako bih bio u ovoj poziciji. Imam samopouzdanja, ali to može brzo da krene u pogrešnom pravcu. Nadam se da ću nastaviti seriju koliko god je to moguće, ali sve bi moglo da se završi za dva dana. Moji rivali me sada bolje poznaju - spušta loptu Siner.

Serija Janika inače traje još od prošle sezone. Kada bi se i ona ukalkulisio kraj prošle 17 puta je uzastopno teren napuštao sa osmehom na licu. To je ujedno i novi rekord kada su u pitanju teniser sa Čizme, pošto je nadmašeno ostvarenje legendarnog Adrijana Panate koji je imao 16 uzastopnih trijumfa još davne 1976.

Međutim, pravi test i teniska poslastica u pustinji Kalifornije biće okršaj u osmini finala protiv domaćeg igrača. Ben Šelton slavio je protiv Argentinaca Fransiska Serundola sa 2:1 (7:6, 3:6, 7:6) i zakazao duel za Sinerom.

