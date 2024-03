"RAFAEL NADAL SE BAŠ RAZOČARAO": Amerikanac zna šta je krajnji cilj španskog tenisera

ŠPANSKI teniser Rafael Nadal razočarao je navijače odustajanjem od učešća na mastersu u Indijan Velsu i to u poslednjem trenutku.

Priželjkivali su svi da će Nadal ponovo zaigrati, ali je zvanično objavio da nije spreman za velika takmičenja, a ostaje pitanje kada će i da li će uopšte biti.

Nekada prvi teniser planete igrao je nedavno protiv Karlosa Alkaraza egzibiciju, izgubio je, te je sigurno da je to dovelo do toga da se odluči na ovaj korak.

Inače, ove szeone Nadal je igrao u Brizbejnu gde je poražen u četvrtfinalu, a probleme sa povredama vuče od januara 2023. godine kada je eliminisan u ranoj fazi sa Australijan opena.

Odustajanje Nadala od Indijan Velsa je prokomentarisao i bivši broj jedan, Amerikanac Džim Kurijer.

- Bio sam u Las Vegasu na Netfliks slemu kada su Rafa i Alkaras igrali u subotu, mogu da kažem da je Nadal izgledao kompromitovano na tom događaju. Nije imao zamah pri servisu unazad kako je obično kod njegovog servisa, njegove brojke na servisu bile su nešto niže nego što bismo očekivali i nije se kretao tako slobodno. Mada nije ni Karlos. Tako da mi je ovo potpuno iznenađujuće, ali je svakako najviše razočaran Rafa. Činio je sve ne bi li sve bilo u redu, nažalost, imao je obnovu povrede i to ga je totalno razočaralo. Ipak, mislim da svi mi shvatamo da je šira slika da bude spreman za Rolan Garos, mislim da je zato odlučio da nije bilo vredno rizika da igra ovde u Indijan Velsu", dodao je Amerikanac.

Kurijer veruje da Nadal ima vremena da se spremi za ono što je njemu važno, a to je Rolan Garos.

- Biće još mnogo prilika za njega da se spremi i to na turnirima koje veoma ceni, zar ne? Monte Karlo, Barselona, Madrid, Rim. Velika paleta opcija i očigledno je da će moći da uđe na sve te turnire ako bude hteo. Pitanje je kakav tip rasporeda da mu naprave da bi bio spreman do Rolan Garosa? Ako mu telo to dozvoli, naravno, što mu svi želimo. Bićemo u Parizu i nadamo se da ćemo tamo videti Rafu, a ne samo onu prelepu statuu, jer on zaslužuje da bude tamo, kao što i navijači širom sveta zaslužuju da ga videt tu barem još jednom. Ipak, njegovo telo za sada se ponaša drugačije, poručio je Kurijer, a preneo "B92"

Inače, posle pet godina odsustva u Indijan Velsu nastupiće Novak Đoković koji je slobodan u prvom kolu.

