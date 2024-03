STRUČNJAK NEMA DILEMU. "Zna se ko je GOAT"

Jedan od najboljih teniskih trenera na svetu Patrik Muratoglu rekao je za medije ko je najbolji svih vremena.

Francuski stručnjak ističe da o tome ne postoji nikakva debata, da je Novak Đoković definitivno najveći teniser svih vremena.

- Nikad nisam video u istoriji tenisa nekog ko je na vrhuncu igre u svojih 36 godina, kao što je bio u 26, 28. To je jedna cela karijera na vrhu. Mislim da je famozna debata ko je najbolji svih vremena umrla. On ima rekord svuda. Broj mastersa serije 1000, broj nedelja na prvom mestu, broj grend slemova. On i dalje igra, i dalje je na vrhu - rekao je Patrik Muratoglu.

Muratoglu je u svojoj karijeri sarađivao sa Serenom Vilijams, Simonom Halep i Stefanosom Cicipasom.

