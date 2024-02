ŠOKIRANI SU: Ono što je Novak Đoković uradio zapanjilo i najveće poznavaoce tenisa

Novak Đoković ponovo "diže buru" u svetu tenisa. Čak i kada ne igra.

Kao što su vam "Novosti" već javile, Đoković je i ovog ponedeljka, na najnovijoj ATP listi, najbolji teniser sveta.

To maltene više "i nije vest", ali, zapravo, baš to što Nole ostvaruje na svetskom rangiraanju toliko je nestvarno - da su šokirani čak i najveći poznavaoci tenisa.

Evo samo jednog primera.

Vodeći španski teniski portal "Brejk lopta", naravno, u prvi plan stavlja španske zvezde, Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza, ali direktor tog medija, Hoze Moron, nije mogao da sakrije svoje zaprepaštenje kada je spoznao sledeću istinu:

- Novak Đoković danas započinje svoju 414. nedelju kao svetski broj 1. Odnosno, dve godine je duže na prvom mestu rang liste od drugoplasiranog u istorji tenisa, Rodžera Federera, koji je bio na čelu 310 sedmica. Mislim da do kraja života neću videti da neko uzme ovaj rekord Srbinu - poručio je on na društvenim mrežama.

A upravo tako: od danas je Nole za tačno dve godine duže na ATP vrhu nego što je to bio Švajcarac. Rodžerovih 310 sedmica + 52 + 52 = Đokovićevih 414.

Na trećem mestu "večne liste" je Pit Sampras sa 286, četvrti po broju nedelja na teniskom vrhu je Ivan Lendl sa 270, peti je Džimi Konors sa 268, a jedini preostali koji je duže od 200 sedmica bio prvi na ATP listi je Rafael Nadal (209.).

Nastavi li Nole u dosadašnjem ritmu, uskoro će dvostruko duže biti "teniski vladar sveta" od Rafe, za šta Srbinu nedostaju još četiri sedmice na prvom mestu (tada će imati 418 takvih nedelja, što će biti duplo više od Nadalovog učinka).

Koliko je nestvaran Đokovićev rekod po broju nedelja na vrhu ATP liste?

Na portalu "Novosti" i inače možete da čitate brojne zanimljive i važne vesti o Đokoviću, ali kada je nedavno u našoj redakciji na red došlo konstatovanje činjenice "da je Nole i dalje prvi na svetu", došlo je i do jednog zanimljivog momenta:

Ispostavilo se da je srpski as duže na vrhu nego neke legende tenisa zajedno, bez obzira na godine.

I, evo samo četiri takva primera, a da se ne ponavlja ni jedan od istinskih asova "belog sporta" u ovom poređenju:

Naime...

Novak Đoković je na vrhu ATP liste

duže nego Rodžer Federer i Stefan Edberg zajedno (310 + 72 nedelje);

duže nego Pit Sampras, Bjern Borg i Boris Beker zajedno (286 + 109 + 12);

duže nego Rafael Nadal, Džon Mekinro i Mats Vilander zajedno (209 + 170 + 20);

duže nego Džimi Konoros, Andre Agasi i Endi Marej zajedno (268 + 101 + 41)

i tako dalje, i tako dalje...

Sudeći po ovim podacima, po nedavnoj objavi Eurosporta da svi zajedno bivši "brojevi 1" nisu posle 30. rođendana bili na vrhu koliko Nole sam, sudeći i po onim podacima o svim "velikim titulama", te da Đokoviću nema ravnog po broju grend slem pehara, ili po broju trofeja do kojih je došao pobedivši trojicu ili više igrača iz samog svetskog vrha - tzv. "GOAT" trka ("GOAT", skraćenica od engleskog "greatest of all time", tj. "najbolji svih vremena") je, izgleda, završena.

Ali ne i Novakova priča, jer... iako je doneo odluku zbog koje gubi ATP bodove, Đoković uskoro nastavlja pohod.

Pratite zato i dalje sve vesti o Noletu na sportskim stranicama "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

