U OČAJU: Karlos Alkaraz ne može da dođe sebi

KARLOS Alkaraz je neočekivano ispao u polufinalu Buenos Ajresa. Bolji od njega bio je Nikolas Đari. Ovaj poraz teško je pao drugom teniseru sveta.

FOTO: Tanjug/AP

Čileanac (21. na ATP listi) je trijumfovao sa 7:6(2), 6:3 i na taj način je sprečio Španca da pokuša da dođe do nove titule.

- Težak je poraz. Mnogo me je povredio. Postoji mnogo stvari koje moram da poboljšam, nivo igre mora da se podigne. Igrao sam dobar tenis, ali sam veoma daleko od svog pravog nivoa. Pozitivna stvar je to što vidim da ima puno prostora za napredak. Moram bolje da čitam meč, da budem najbolja verzija sebe u momentima kada je napeto. Danas mi je to nedostajalo - rekao je Alkaraz.

Svestan je ovaj 20-godišnjak iz Mursije da su pčekivanja javnosti najveća moguća, kada je on u pitanju.

- Velika su očekivanja na svakom turniru na kom igram. Možda ljudi misle da moram da pobedim u svakom meču, ali Đari je bio na sjajnom nivou.

Karlitos je razočaran što nije uspeo da popravi neke stvari koje nisu dobro funkcionisale u prethodnom periodu.

- Šteta je što se vidi da neke stvari nisam popravio u koncentraciji od 2023. godine. Nema drugog načina, moram još da radim. Nivo igre zavisi od mog stava i energije. Godine su preda mnom, mnogo toga još može da se desi, a videćemo kako ću dalje - zaključio je Alkaraz.

Vredi istaći da Španac nije osvojio nijednu titulu od Vimbldona kada je u finalu pobedio Novaka Đokovića.

