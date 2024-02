"NOVAČE, ZAŠTO SI TO URADIO?" Rodik šokiran potezom Novaka Đokovića

NIJE Novak Đoković osvojio Australijan open. Čovek koji je deset puta bio najbolji u Melburnu stao je u polufinalu. Janik Siner je bio mnogo bolji, a nikome nije jasno šta se desilo sa Srbinom.

U javnosti se spekuliše da je bio bolestan uoči meča sa Italijanom, za šta nema nikakve zvanične potvrde iz Noletovog štaba. Slavni teniser Endi Rodik i poznati teniski novinar Džon Verthajm pokušali su sami da dođu do odgovora na ovo pitanje u jednom podkastu.

- Ne treba mu sigurno naše mišljenje o njegovom rasporedu, ali završiti tako kasno sezonu - igrajući Dejvis kup - i pojavivši se tako rano u Australiji, što nikada nije pre uradio, da je bio dve-tri nedelje pre Australijan opena... Ne znam, da li se možda preispituje zbog toga? Ja nisam pobedio 10 puta kao on, ali da jesam - ne bih uradio jednu stvar drugačije od prethodnih puta, jeo bih čak i istu hranu - rekao je Endi Rodik, na šta je Džon Verthajm istakao da je to možda zbog "promene menadžera", jer je sada sa njim u timu Amerikanac Mark Maden.

Podsećanja radi, Nole je promenio svoju rutinu u Australiji i stigao je još pre Nove godine na drugi kontinent da bi igrao Junajted kup, dok su se Siner, Alkaraz i Medvedev odmarali.

- Bilo je čudno videti Novaka da traži energiju za polufinale. U prva dva seta je to tražio, nije bilo prave motivacije, energije, uvek nađe nekog da se svađa s njim i to bude njegovo oruđe... Ali, svi smo bili tu, u takvoj situaciji - doduše, Novak manje od nas jer radimo podkaste iz garaže - njegova snaga da se motiviše je supermoć. Možda se nekome to ne sviđa što se svađa, ali ne možemo da osporimo rezultate. Vidite sada neke mečeve kada traži motivaciju, kao protiv Medvedeva kad je na Ju-Es openu publika navijala za njega, to je bilo čudno, pa je izgubio, a sada i ovaj meč sa Sinerom u kome je tražio motivaciju za nešto što je postalo teško za njega - zaključio je Endi Rodik.

Novak Đoković je trenutno na odmoru sa svojom porodicom u Španiji, dok se pretpostavlja da će prvi turnir odigrati početkom marta kada bi trebalo da nastupi na Indijan Velsu.

