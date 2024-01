"IMA JEDNA IZREKA KOD NAS SRBA..." Novak Đoković za sva vremena začepio usta celom svetu

NIJE Novak Đoković pokorio Melburn. Ruku na srce nije ni zaslužio, videlo sve već na Junajted kupu, kada je izgubio od Aleksisa de Minora da nije spreman koliko bi on želeo za Australijan open...

FOTO: Tanjug/AP

Ipak, nadali smo se da će se desiti jedan meč, preokrenuti sve i ponovo gledati našeg Noleta kako se raduje u Melburnu. Činilo se da je Tejlor Fric taj dan, ali nažalost nije pa je Janik Siner izbacio Đokovića na prepreci, na kojoj još nikada do tada nije pao u Australiji.

Vratio se Novak praznih šaka, ali uzdignutog čela, sa još jednom lekcijom koju je održao Australijancima, ali i celom svetu, ko su i šta su Srbi...

Naime, Đoković je pre ispadanja dao interesantan intervju za tamošnju najpoznatiju televiziju "Kanal 9", gde ponovo pričao o bombardovanju Srbije. Istakao je da je veliki uticaj na njega imalo i odrastanje u ratom zahvaćenom području:

"Prošli smo kroz dva rata, embargo od 1992. do 1996. godine kada niko od srpskih sportista nije mogao da učestvuje na sportskim takmičenjima i to te očvrsne, a moglo je da ode na drugu stranu. Mislim da je moja sudbina bila da igram tenis", objasnio je Đoković.

"Da li je to i dalje sa mnom? Moguće, ne znam koliko, ali sigurno ima neke veze sa mojim odrastanjem. Sa 12 godina bilo je bombardovanje tokom dva i po sata. Da li i dalje mislim o tome? Ponekad, pojavi se, posebno kada čujem vatromet jer me to podseti na bombe koje su eksplodirale. Nije naročito prijatno, to je verovatno trauma, ali da se vratim na pitanje - mislim da je povezano sa tim što nikada ne odustajem i to se pojavi u trenucima kada se lomi meč", objasnio je Đoković kome je potom novinar Karl Stefanović rekao da ga je "teško ubiti".

FOTO: Tanjug/AP

Pokazao se kao čvrst orah i Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, koji posle njega nisu mogli da slome, dok sada pruža vrhunski otpor i teniserima koji po godinama mogu da mu budu čak i deca:

"Ima jedna izreka kod nas u Srbiji: Možete da nas ubijete, ali ne možete naš duh, našu dušu. Ja verujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji uspelo šta sam ja? Ne kažem to da se hvalim, nego da se podsetim, da se uštinem, da pogledam šta sam uradio?", naglasio je Nole.

