ARMENULIĆ UVEREN: Novak Đoković je u padu forme, Siner preuzima prvo mesto

Legendarni srpski teniser i trener Radmilo Armenulić govorio je o meču Novaka Đokovića i Janika Sinera, istakavši da stižu promene na vrhu ATP liste.

Armenulić je bio gost “60 minuta sa Vladom i Acom”. Iskusni stručnjak je, između ostalog, govorio o Novaku Đokoviću i samom vrhu ATP liste.

– Novak jednostavno nije u formi, nije baš fit što se tiče zdravlja. Stalno je opterećen time što je favorit i ima pritisak da mora da pobedi, što ga prati već godinama unazad. Moraće da se rastereti toga i bolje je za njega da nije favorit. Mislim da ove godine i nije favorit za Rolan Garos i Vimbldon, što je jako dobro za njega – istakao je Armenulić, pa dodao:

– Više nije to ta brzina, nije ta koncentracija, mora da ulaže veći napor, što dodatno iscrpljuje. Smatram da treba da igra dok je uspešan, ako primeti da mu ne ide neka se penzioniše. Tu odluku mora sam da donese.

Za kraj, otkrio je da li očekuje nekog novog Novaka Đokovića u srpskom tenisu.

– Mislim da ne postoje nikakve šanse da pojavi takav igrač. To je izuzetan talenat i to kod nas ne vidim, mislim da to kod nas ne postoji. Što se tiče Federera, Nadala i Novaka čekaćemo dugo da se pojavi neka slična trojka, takva prilika neće da dođe još nekoliko decenija.

