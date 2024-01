"ĐOKOVIĆEVA NESPOSOBNOST..." Legendarna teniserka šokirana Novakovom igrom

GLAVNA tema u sportskim medijima je eliminacija Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena, a o tome je govorila i nekada prva teniserka sveta, Belgijanka, Žastin Enan.

Belgijanka je govorila o jednom od najlošijih mečeva u karijeri Novaka Đokovića.

- Đoković je imao dosta problema protiv Frica sa brejk loptama. Pokazao je nekoliko negativnih znakova tokom Australijan opena. Svi znamo njegovu sposobnost da se stalno vraća. To je činio u nekoliko navrata tokom turnira. Danas nas je iznenadio nedostatak reakcije, kaže Enan i dodaje:

- Sinerov nivo je bio veoma, veoma dobar i to smo očekivali. Ali broj neiznuđenih grešaka, sporost Đokovića, ta njegova nesposobnost da reaguje... To je bilo nešto što nismo predviđali. Đoković je bio dovoljno lucidan da to kaže. Ali to ništa ne umanjuje činjenicu da se divite protivniku i kažete: 'Ovo je jedan od mojih najgorih Grend slem mečeva' Mislim da je to istina, zaključila je Belgijanka.

