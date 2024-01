ŠTA URADI MEDVEDEV! Pričaće se o ovome - Rus odigrao nestvaran poen protiv Zvereva na Australijan openu (VIDEO)

RUSKI teniser Danil Medvedev igraće u finalu Australijan openu. On je pobedio Aleksandra Zvereva posle neverovatnog preokreta sa 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3. Može se reći da je ovaj meč obeležio nestvaran poen Moskovljanina koji je imao veliku važnost.

Igrao se taj-brejk četvrtog seta, a pri rezultatu 5:5, četvrti igrač planete je uradio nešto o čemu će se dosta pričati.

Nemac je dobro odservirao, ali je Medvedev odigrao dropšot-ritern. I ne samo to, on je uspeo da osvoji direktan poen jer Zverev nije uspeo da stigne do lopte. Potom je asom završio taj deo meča.

Možda je upravo taj poen Rusa bio presudan za ishod duela, pošto ovo što je izveo ne viđa se često u tenisu.

Medvedev će se za drugu grend slem titulu u svom šestom finalu boriti protiv Italijana Janika Sinera. Momak iz San Kandida je bio bolji od Novaka Đokovića.

