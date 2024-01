"KECMANOVIĆ DA POBEDI ALKARAZA? DA, APSOLUTNO JE MOGUĆE!" Novak Đoković kao nikada pre govorio na Australijan openu

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, ne govori često "naširoko" o mečevima svojih kolega, ali danas je napravio izuzetak. Sa pravom. Jer, ubeđen je da njegov sunarodnik iz Srbije Miomir Kecmanović ima šanse da pobedi Španca Karlosa Alkaraza u osmini finala Australijan opena.

Tanjug/AP

Alkaraz i Kecmanović boriće se u ponedeljak od devet časova po našem, srednjeevropskom vremenu, na Rod Lejver areni za četvrtfinale Australijan opena, i to uz prenost uživo na portalu "Novosti".

Njih dvojica su odigrali jedan međusobni duel u karijeri i to 2022. godine na Mastersu u Majamiju, a Španac je posle velike borbe pobedio sa 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Miomir Kecmanović / FOTO: Tanjug/AP





"Apsolutno mislim da ima šansu!"

"Miša je igrao fenomenalno, izvukao poslednja dva meča u pet setova, spasavao meč lopte protiv Jana Lenarda Štrufa i Tomija Pola. I to protiv Nemca na manjem terenu, gde su drugačiji uslovi - brža podloga, pa samim tim i brža igra. Izuzetno mi je drago da je ušao u četvrto kolo i smatram da je to potpuno zasluženo, jer je veliki radnik i veoma posvećen i koliko se trudi da napreduje. Na neki način me ne iznenađuje što beleži odlične rezultate. On je najavio da će ovo da bude njegova godina i sa time se slažem. Mislim da će ovo biti njegova sezona i da će je obeležiti možda i sa njegovom najvećom pobedom do sada - ovde protiv Alkaraza", rekao je Đoković.





"Naravno, biće izuzetno teško, jer je Alkaraz jedan od najboljih igrača na svetu i znamo kakav kvalitet poseduje. Miša ga dobro poznaje i siguran sam da će ga dobro analizirati. Mislim da će biti fizički spreman i da je to jako bitno jer će tu biti dosta iscrpljujućih dugih razmena u meču koji bi mogao da traje tri, četiri, pet sati - koliko god. Apsolutno mislim da ima šansu u tom meču, jer ima izuzetno čvrstu igru sa osnovne linije", naveo je najbolji teniser sveta.

Karlos Alkaraz / FOTO: Tanjug/AP

"Ovo nije ranije bilo karakteristično za Mišu"





Novak je podsetio da je Kecmanović dobro servirao na meču protiv Pola.





"Vidim da je napravio značajan napredak i u servisu, sada servira i preko 200 kilometara na sat. Juče sam u par navrata video da je odservirao asove, koji pre možda nisu bili karakteristični za njega. Ako bude dobro servirao, to će mu mnogo pomoći, jer će na takav način uspeti da osvoji te toliko potrebne 'lake, slobodne poene' i time takođe vrši konstantan pritisak na Alkaraza. Važno je da time ima i varijacije u igri, ali i da je u poziciji da Alkarazu oduzima vreme i ne da mu da se razigra. To su sve taktičke stvari koje on i njegov tim već dobro znaju, ali je mnogo lakše nešto reći i planirati nego to izvesti na terenu - pogotovo ako igrate protiv tako kvalitetnog igrača", zaključio je Nole.

Kada i protiv koga igra Novak Đoković?

Podsetimo, posle prilično impresivnog izdanja u nedelju, Novak Đoković nastavlja da igra u dosad uobičajenom ritmu u Melburnu:

Za razliku od činjenice da je posle prvog kola imao dva dana pauze, sada će, ponovo, imati samo jedan.

Srpski as će u utorak igrati meč 5. runde, odnosno četvrtfinale, a iako se termin u ovom trenutku još uvek ne zna, poznato je ko će mu biti rival - iznenađujuće za mnoge, to neće biti Stefanos Cicipas, prošlogodišnji finalista.

Pratite i Noleta, i sve ostalo vezano za Australijan open, ali i tenis uopšte - na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.