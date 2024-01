"TO VOLIM KOD NOVAKA!" Medvedev se prisetio sjajne priče: Rus posebno ceni Đokovića, otkrio kako mu je pomogao

NOVAK Đoković i Danil Medvedev su stigli do osmine finala Australijan opena. Rus se prisetio jedne situacije iz 2017. godine vezane za najboljeg tenisera sveta.

Naime, Moskvoljanin je tokom jednog treninga dobio poziv od Srbina da zajednu putuju u Niš na duel Dejvis kupa. Danil je tada imao 20 godina i najpre je stidljivo odbio poziv, ali ga je na kraju ipak prihvatio.

Medvedev je objasnio kako je sve izgledalo.

- Priča je neverovatna. Ponovo kažem, trenirali smo sa Novakom, kada mi je rekao da igramo Dejvis Kup za nekoliko dana. Ja sam ga upitao da li ide, našta je on potvrdno odgovorio - rekao je Danil i nastavio priču:

- To je bio moj prvi susret. Upitao me je kada idem, a ja sam mu odgovorio u subotu, a onda je on ponudio da idem sa njim. Pošto sam prilično stidljiva osoba, na prvu sam mu rekao ne i da mi je savez već kupio kartu. Ipak, to je bilo sa jednim presedanjem uz tročasovno čekanje. Tako da sam na treningu mislio da sam ipak trebao da pristanem. Za sat vremena kada se trening završio. Bio sam u fazonu: "Novače, stvarno mogu sa tobom?" On je odgovorio potvrdno, a ja sam mu rekao da onda hoću da idem sa njim.

Rus je istakao da je Nole veoma dobra osoba.

- Mislim da ljudi to ponekad ne znaju o Novaku. Može biti težak na terenu, kao i ja, može biti ovakav ili onakav, ali prema meni od prvog puta kada sam ga upoznao, bio sam 400. na svetu, sada sam treći, bio sam i prvi, osećam se da me tretira kao pre. Naravno postao sam mu veći rival nego pre, ali naš odnos van terena kada se sretnemo je isti. To volim u vezi njega. Mislim da je to veoma dobro od njega kao osobe - zaključio je Medvedev.

Podsetimo, Đoković u osmini finala igra protiv Adrijana Manarina, dok će Danilu rival biti Portugalac Nuno Borhes.

