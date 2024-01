ZAPREPASTILA JE CEO SVET: Evo šta je Ruskinja uradila na Australijan openu

DOK oni kojima je Novak Đoković u srcu iščekuju novi nastup srpskog asa na prvom ovogodišnjem grend slemu, Rusija sa velikom radošću dočekuje vesti sa tog turnira jer je Australijan open 2024 nastavljen novim podvigom nove ruske zvezde "belog sporta".

Ima samo 16 godina i uspela je nešto što mnogi mogu samo da sanjaju.

Mira Andrejeva ne samo da je danas "pobedila na Australijan openu" nego je to uradila na nestvaran način.

Igrala je protiv Dajan Pari, iz Francuske, koja je 72. na VTA listi.

I, Francuskinja je dobila prvi set izgubivši samo jedan gem, a nakon što je Ruskinja uzvratila udarac, Pari je je povela sa 5:1 u odlučujućoj deonici.

Onda se desilo "rusko čudo u Melburnu".

Spasavši i meč loptu, Mira Andrejeva je pobedila, a konačan rezultat je glasio 1:6, 6:1, 7:6(5) u korist 16-godišnjakinje.

Njena naredna suparnica biće deveti nosilac, Barbora Krejčikova iz Češke, koja je sa 2:1 eliminisala Australijanku Hanter.

Mira Andrejeva - biografija

Mira Andrejeva, rođena 29. aprila 2007. u Krasnojarsku, u Rusiji, 2023. je obeležila sjajnim rezultatima. Stigla je do finala Australijan opena u juniorskoj konkurenciji (izgubila meč za tu grend slem titulu od Aline Kornejeve sa 7:6(2), 4:6, 5:7), a onda je u profesionalnoj konkurenciji vezala 13 uzastopnih ITF pobeda, uz dve titule, došla do šesnaestine finala turnira u Madridu, grend slem debi imala na Rolan Garosu gde je kao kvalifikantkinja dogurala do trećeg kola (izgubila od Koko Gof), potom iznenadila i na Vimbldonu mnoge (od kvalifikacija stigla do 16 najboljih, poražena od Medison Kiz), a pobedu je ostvarila i na Ju-Es openu (u drugom kolu izgubila od eventualne šampionke, Gof).

Dobitnica je VTA nagrade za "novajliju godine", a sada je eliminisala 72. teniserku sveta, pomenutu Berdnardu Peru.

Prethodno je deklasirala svog idola, Uns Džabir, sa 6:0, 6:2, iako je naspram nje bila šesta igračica na svetskoj rang listi.

Kada i protiv koga igra Novak Đoković?

Podsetimo, posle prilično impresivnog izdanja u petak, Novak Đoković nastavlja da igra u dosad uobičajenom ritmuu Melburnu:

Za razliku od činjenice da je posle prvog kola imao dva dana pauze, sada će, ponovo, imati samo jedan.

Srpski as će u nedelju igrati meč 3. runde, a iako se termin u ovom trenutku još uvek ne zna, poznato je ko će mu biti rival - iznenađujuće za mnoge, to neće biti Ben Šelton.

