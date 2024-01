AFERA TRESE AUSTRALIJAN OPEN! Teniser fizički zlostavljao devojku, Britanac jedini osudio kolegu

SASLUŠANjE nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva zbog optužbi za nasilje u porodici počeće krajem maja, tokom Rolan Garosa.

fOTO: EPA

Ta informacija kao da je bila inicijalna kapisla za novinare da na Australijan openu to budse centralna tema.

Brojni teniseri suočili su se sa pitanjima o Aleksandru Zverevu i njegovom suđenju.

Stefanos Cicipas nije želeo mnogo da priča.

- Neću reći o tome. Ne znam kakva je situacija. Potpuno mi je nepoznato. Nemam šta da komentarišem - naveo je Grk.

Kasper Rud je slično odgovorio.

- Nisam imao previše vremena da razmišljam o tome i trenutno nemam mišljenje. Ali da, nisam baš siguran kako da reagujem na to, pa vam neću dati dobar odgovor. Izvinjavam se.

Kameron Nori smatra da nije normalno da Zverev predstavlja igrače dok se suđenje odvija, odnosno jedini je indirektno osudio kolegu.

Foto: AP

- Da, iskreno, ne znam previše o tome. Ne mogu uopšte da komentarišem, nažalost. Ali, da. Da on predstavlja igrače dok se to suđenje odvija, samo se pitam da li ljudi to smatraju prikladnim. Iskreno... Ne znam baš mnogo o tome i šta se desilo, tako da je teško komentarisati.

Saslušanje počinje 31. maja, a Zverev neće morati da prisustvuje.

"Optuženi, u principu, neće morati da se pojavi lično jer je to saslušanje nakon što je osporio kaznu", rečeno je u nemačkom sudu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Portparol je rekao da bi sud mogao teoretski da traži od Zvereva da se pojavi kasnije na suđenju.

Sud je u novembru izdao kazneni nalog od 450.000 evra, koliko je Zverev morao da plati posle optužbi da je fizički zlostavljao i narušio zdravlje žene u Berlinu u maju 2020. godine.

Kazneni nalozi se u Nemačkoj koriste kao sredstvo za rešavanje nekih krivičnih predmeta bez odlaska na suđenje, ako osumnjičeni ne osporava nalog.

On je uložio prigovor, što znači da ostaje pravno nevin i da nije osuđen do konačne presude.

Očekuje se da će suđenje trajati osam dana i biće otvoreno za javnost, a sud će zasedati u junu i julu. Može biti i dodatnih zasedanja, ako sudija smatra da je potrebno više vremena da se ispitaju dokazi i možda da se pozove više svedoka.

