NADAL SE SLADI NAKON PORAZA ĐOKOVIĆA: Rafa diže De Minora u nebesa!

AUSTRALIJSKI teniser Aleks de Minor pobedio je u sredu Novaka Đokovića na Junajted kupu, a svoj komentar na sve dao je Rafael Nadal.

Španac se plasirao u četvrtfinale turnira u Brizbejnu pobedom nad Džejsonom Kublerom od 6:1, 6:2.

Naredni protivnik mu je takođe domaći igrač Džordan Tompson, a zbog toga je dao komentar o igri Aleksa de MInora.

- Mislim da je De Minor sada igrač koji je veoma blizu Top 10, ne vidim da je daleko od toga da se bori za važne pehare. Napredovao je poslednjih godina, bio je u stanju da nanese veću štetu protivnicima nego ranije, to je uspevao još prošle godine, kaže Nadal.

Kaže da ne treba brinuti za tenis u Australiji.

- Nemam baš sve informacije, kako bih mogao do detalja da analiziram situaciju, ali vidim Aleksa kao najboljeg jednog dana. Nik Kirjos ne igra, tako je kako je. Mene čeka težak protivnik u vidu Džordana Tompsona, on je u stanju sjajno da servira i solidan je sa osnovne linije, a zna kako i da napadne na mreži. To će za mene biti važan test, nadam se da ću biti u stanju da igram dobar tenis, zaključio je Nadal.

