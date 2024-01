IVANIŠEVIĆ O NOVAKOVOJ POVREDI: Hrvat otkrio da li će Đoković biti spreman za Australijan open

NOVAK Đoković izgubio je na Junajted kupu od Aleksa de Minora sa 6:4, 6:4. Povreda ručnog zgloba je uticala na ishod susreta, a o tome je govorio trener srpskog tenisera Goran Ivanišević.

Hrvat ne brine mnogo i uveren je da će Nole biti spreman za ono šta ga čeka, a to je Australijan open.

- Mislim da je Aleks igrao zaista jako dobro, taktički pametno. Postoji taj problem sa zglobom, ali najvažnije je da će biti spreman za 10-11 dana - rekao je Ivanišević.

Istakao je i da je Junajted kup bio dobra priprema za Đokovića za start nove sezone.

- Imaćemo nekoliko dana odmora, pa ćemo početi polako da treniramo. Nije veliki problem. Došli smo ovde da odigra nekoliko mečeva, to je i uradio. Odigrao je tri dobra meča. Možda danas to nije bilo dobro što se tiče rezultata, ali je svakako bila dobra priprema i to je ono što mu je bilo potrebno - zaključio je Ivanišević.

Australijan open na programu je od 15 do 28. januara, a srpski as brani titulu. On je u Melburnu trofej podizao čak 10 puta.

