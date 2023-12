TENISKI SAVEZ BEOGRADA DODELIO NAGRADE: Posebno priznanje Hamadu Međedoviću

Svečana dodela pehara za najbolje u 2023. godini Teniskog saveza Beograda održana je u Medija centru Beogradske arene.

Na samom početku ove proslave najbolje takmičare u sezoni 2023. pozdravio je trener Dejvis kup selekcije Srbije Ilija Bozoljac i poželeo im da nastave šampionskim stazama kojim koračaju i da u budućnosti ih gledamo na velikoj teniskoj profesionalnoj sceni.

Predsednik Teniskog saveza Beograda Milan Slavković uručio je pehare namenjene najboljim učesnicima sa masters turnira (prva tri mesta) do 12, 14, 16 i 18 godina, prvima sa rang-liste 12, 14, 16 i 18 godina, kao i priznanja zaslužnim teniskim radnicima koji su doprineli razvoju tenisa u Beogradu.

Pehare su do sada delili naši proslavljeni teniseri Nenad Zimonjić, Janko Tipsarević, Ilija Bozoljac, Bojana Jovanovski, Viktor Troicki, Dušan Lajović, Olga Danilović i Miomir Kecmanović, Laslo Đere, Filip Krajinović, Novak Đoković.

Teniski savez Beograda je skup beogradskih klubova nastao 1978. godine. Osnovni ciljevi TSB-a su:

- popularizacija tenisa na teritoriji Beograda

- omasovljenje teniskog sporta

- organizacija domaćih i međunarodnih turnira





U 2023. godini registrovano je 40 klubova sa 1060 takmičara. Teniski savez Beograda organizuje godišnje oko 250 turnira u svim konkurencijama i uzrastima. Svi ovi turniri su odigrani uz veliku podršku "Sekretarijata za sport grada Beograda".





Masters do 12 god. devojčice

1. Tepić Nina, Novak

2. Ćapin Milica, Dril

3. Antić Natalija, Premium

Masters do 12 god. dečaci

1. Pavlović Marko, OTK Beograd

2. Jotić Nikola, Topaco

3. Keković Rastko, Classics

Masters do 14 god. devojčice

1. Ilić Jovana, Tipsarević

2. Tepić Nina, Novak

3. Jurišić Ana, Agrimes

Masters do 14 god. dečaci

1. Kostić Luka, Đukić

2. Perlegkas Vasileios, Haron

3. Aćimović Luka, Dril

Masters do 16 god. devojčice

1. Čolović Anastasija, Crvena zvezda

2. Marković Mina, Player Zone

3. Jurišić Ana, Agrimes

Masters do 16 god. dečaci

1. Radojičić Milan, Set Net

2. Todorović Relja, Set Net

3. Perlegkas Vasileios, Haron

Masters do 18 god. devojčice

1. Miljković Emilija, Topaco

2. Marković Anđelija, Đukić

3. Janošević Nevena, OTK Beograd

Masters do 18 god. dečaci

Pilipović Astro, Sportsko Selo



Jagrović Ognjen, FortisPapkov Aleksej, Agrimes

Prvi sa rang-lista TSB za 2023. godinu.

Do 12 god.

Perić Zana, Crvena zvezda

Keković Rastko, Classics

Do 14 god.

Ilić Jovana, Tipsarević

Perić Igor, Crvena zvezda

Do 16 god.

Čolović Anastasija, Crvena zvezda



Gruić Danilo, OTK Beograd

Do 18 god.

Janošević Nevena, OTK Beograd



Jagrović Ognjen, FortisPlakete su uručene

Teniskom klubu Stari Košutnjak

regionalni ekipni prvak do 14 dečaci

Teniskom klubu Haron

Regionalni ekipni prvak do 14 devojčice

Teniskom klubu Crvena zvezda

Ekipni prvak države do 14 devojčice, regionalni ekipni prvak do 18 juniori, regionalni ekipni prvak do 18 juniorke

Teniskom klubu Partizan



Ekipni prvak države do 18 juniori

Teniskom klubu Dril

Ekipni prvak države do 18 juniorke, Ekipni prvak države seniorke

Nataliji Antić, TK Premium

za pobednicu na kupu Srbije do 10 godina

Veljku Đumiću, TA Tipsarević

za najboljeg predstavnika Beograda na kupu Srbije do 10 godina

Gali Ivanović, TK Pro Sport

za finale evropskog juniorskog mastersa do 16 godina



Beograd, 27. 12. 2023. godine

Steli Džimović, TK Crvena Zvezda

za učešće na evropskom mastersu do 16 godina



Beograd, 27. 12. 2023. godine

Dušici Popovski, TK Crvena Zvezda

Finalista pojedinačno prvenstvo Evrope do 14 god., finalista ekipno prvenstvo Evrope do 14 god. i III mesto ekipno svetsko prvenstvo do 14 godina

Hamadu Međedoviću

za osvajanje NEXT GEN ATP mastersa do 21 godina

Viktoru Višniću, OTK Beograd

za učešće na Evropskom mastersu do 12 godina

Dimitriju Gligorovu, TK Forhend

za učešće na Evropskom mastersu do 12 godina

Mihajlu Topiću, TK Partizan

za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni: pobednik Čikov memorijal (Subotica) do 16 god, pobednik u singlu i dublu u Skoplju (Severna Makedonija) do 14 god., pobednik u singlu i dublu Seres kup (Grčka) do 14 god., pobednik u singlu i dublu Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina) do 14 god. i drugi rezultati



TK Topaco

za osvojeno prvo Mesto na Ekipnom prvenstvu Beograda u konkurenciji 35+

Radoju Poleksiću

za izuzetan doprinos u razvoju tenisa 10s u Beogradu i Srbiji

Nemanji Derviševiću

za izuzetan doprinos u razvoju tenisa u Beogradu

