"ON JE SRBIN I ŽELEO JE DA POBEGNE OD RATNIČKE SLIKE"! Kakve reči legendarnog Francuza o Novaku Đokoviću

NAJVEĆI svih vremena je Novak Đoković. I mislim da komotno može da ide do 25, 26, 27, možda i 28 grend slemova. Nikad se ne zna, rekao je nedavno nekadašnji peti teniser sveta Žo Vilfrid Conga.

FOTO: Tanjug/AP

Prvi teniser kog je Novak Đoković pobedio u jednom grend slem finalu govorio je o danima posle tenisa, ali i o aktuelnim dešavanjima u svetskom tenisu.

Conga je svojevremeno rekao kako mu je „Novak Đoković uništio karijeru”, a sada je dodao da veruje da je Srbin najbolji teniser svih vremena.

Francuz je u jednom podkastu pričao o tome zašto Đoković - kao neko ko je toliko ostvario u tenisu, i dalje izaziva podeljena osećanja kod publike.

- Smatram da je imao period u kojem nije želeo da bude ono što je. Želeo je da bude kao Rodžer Federer ili Rafael Nadal, kada je možda trebalo da ostane veran sebi od početka. Mislim da je danas on što jeste. Čak i ako izaziva podele, mislim da ga zato mnogi ljudi cene. Zato što je sada potpuno iskren - jasan je Conga.

- On ne radi stvari da bi ga cenili, već jer smatra da tako treba da radi. Želeo je da pobegne od ove ratničke slike koju ima, jer je Srbin, koji je u detinjstvu proživeo teške stvari. Dakle, on je ratnik, trebalo je to da pretpostavi od početka. Zato ga treba ceniti.

