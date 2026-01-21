HRVATI NEUTEŠNI NAKON ELIMINACIJE: Spremali smo se za borbu za medalju...

HRVATSKI vaterpolista Zvonimir Butić govorio je nakon eliminacije "barakuda" sa Evropskog prvenstva, gde ih je izbacila Italija u borbi za polufinale. Zvonimir Butić nakon meča bio je neutešan...

FOTO: Tanjug/AP

Slavili su "azuri" 13:10, i tako zakazali duel sa Srbijom. Borba za finale počinje u petak od 20.30.

- Zasluženo, bili su bolji od početka. Ne znam zašto nismo bili pravi, igrač više je bio katastrofa. Nešto malo smo promenili kada smo stavili dešnjaka na jedinicu, ali je tada odbrana prestala. Imali smo problem sa isključenjima, ali su se oni bolje snašli - rekao je Butić posle meča.

Hrvati će se boriti za plasman, ali to im sada ništa ne znači.

- Ne znači nam ništa utakmica za plasman, spremali smo se za borbe za medalju.

Pitali su hrvatski novinari: šta je pošlo po zlu?

- Nisu nas ničim iznenadili. Igrali su presing na veći broj isključenja. Mi smo malo brzali sa igračem više, a i golman im je jako dobro branio. Na kraju smo ih ubacili u nervozu, pritisli, ali se u poslednjih pet igrača manje nismo odbranili - zaključio je Butić.

