SRBIJA JE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKALA! Evo kada kreće prodaja ulaznica za polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu
EVOPSKO prvenstvo u vaterpolu ulazi u samu završnicu.
Vaterpolistima Srbije je ostala još jeda utakmica, sa Crnom Gorom, u drugom delu grupne faze na Evropskom prvenstvu, a od njenog ishoda će zavisiti samo na kog će rivala ići u polufinalu, pošto su plasman već obezbedili.
Oni su trenutno prvi u grupi E, a da zadrže vodeću poziciju treba da pobede podmlađenu selekciju Crne Gore. Ukoliko to učine, za finale će se boriti sa drugoplasiranom ekipom iz grupe F, što će biti Hrvatska ili Italija, koje će o tome odlučiti u direktnom duelu. Ako kiksnu, čeka ih Grčka.
Dake, parovi još nisu poznati i raspored ćemo znati u sredu, 21. januara, kada budu odigrani svi mečevi.
U sredu će u večernjim časovima biti objavljen raspored polufinala, a tada će i početi prodala ulaznica za te mečeve, saopštili su organizatori. Do tada će biti nemoguće obezbediti kartu, jer je prodaja stopirana.
- Poštovani posetioci, zahvaljujemo se za podršku i veliko interesovanje za Evropsko prvenstvo u vaterpolu - Beograd 2026, i ovim putem obaveštavamo da će u večernjim satima 21. januara, po završetku druge faze takmičenja, biti zvanično objavljen raspored polufinalnih utakmica i otvorena prodaja ulaznica za 23. januar 2026.
Hvala na razumevanju - piše u saopštenju.
