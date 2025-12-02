TEREN NA POKLON: Sportski savez Srbije darivao pobednika Seoskih igara

U Miločaju kod Kraljeva otvoren je teren za rukomet i mali fudbal koji su na Seoskim igrama Sportskog saveza Srbije osvojili takmičari ovog mesta.

Sportski savez Srbije

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je:

- Ono što obećamo, to i ispunimo. Žao mi je što se na ovu nagradu čekalo dugo, ali najbitnije je da je ona sada realizovana. Zato bih se zahvalio prijaljima iz Meridian fondacije bez kojih bi izgradnja terena bila još teža. Hvala i gradu Kraljevu na podršci i pomoći. Ne smem da zaboravim da se zahvalim takmičarima Seoskih igara SS Miločaja koji su u svakoj disciplini promovisali fer i sportsko ponašanje pre svega. Hvala i našim kolegama iz Sportskog saveza Kraljeva sa kojima negujemo dugogodišnju odličnu saradnju. Naša zamisao kada smo pokrenuli takmičenje i jeste bila da manja mesta dobijaju terene gde će moći da se rekreiraju i treniraju. Svi smo svesni da je sport ono što nas uči pravim vrednostima, fer-pleju - da je sport ono što nas sve spaja. Nadam se da će na ovom terenu stasavati neki novi šampioni – rekao je Štefanek.

Te 2021. godine ekipa Miločaja osvojila je drugo mesto na republičkom finalu Seoskih igara Sportskog saveza Srbije u Ubu. Ali kako je prvoplasirana ekipa već u 2020. godini osvojila teren kao glavnu nagradu, ovaj projekat je realizovan u Miločaju.

Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić je istakao rezultate lokalne samouprave u promociji sporta u seoskim područjima i ulaganje u sportsku infrastrukturu na teritoriji grada.

- U razgovoru sa meštanima saznali smo da planiraju da izgrade i tribinu i osvetle teren, tako da sam siguran da će se ovde održavati različita takmičenja, ali i noćni turniri tokom leta. Važno je ulagati u sportsku infrastrukturu, i to ne samo u centru grada, već i u prigradskim naseljima i na seoskom području - poručio je gradonačelnik dodajući:

- Grad je prethodne godine uložio značajna finansijska sredstva kako bi izgradio dečja igrališta u Mataruškoj Banji, Kovačima, Vojnom naselju, iza Doma društvenih organizacija. Ulagali smo finansijska sredstva u osvetljenje fudbalskih terena na seoskom području, tako da gotovo svake godine osvetlimo nova četiri terena, a verujem da će i ovaj teren mnogo značiti meštanima Miločaja, ali i okolnih sela.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uručio je simboličan poklon predsedniku FK Miločajac Miši Mijatoviću – lopte i sportske rekvizite.