PARAĆINAC NA POLUMARATONU U ŠPANIJI: Saša Petrović ne posustaje u svojoj misiji (FOTO)
PROFESOR fizičkog vaspitanja iz Paraćina, Saša Petrović, nastupio je za vikend među 5.000 atletičara iz celog sveta na Mađunarodnom polumaratonu u Alikanteu, u Španiji.
U nastavku svoje misije promovisanja grada na Crnici na svim meridijanima kroz sport, ovaj neumorni atletski entuzijasta, kako kaže, istrčao je stazu koja je sve vreme bila uz more.
Imajući u vidu uspone i padove koje je prelazio iz centra Alikantea ka periferiji, a zatim ka susednim gradovima Elče i Santa Poli, paraćinski profesor ocenjuje da je staza bila srednje teška za trčanje, ali je vreme bilo idealno - od 17 do 21 stepen Celzijusa.
Petorvić je nakon uspešno završene trke obišao u Valensiji Srpsku pravoslavnu crkvu i srpsku zajednicu i uručio im poklon iz Paraćina, ikonu koju su darovali braća Bratislav i Branislav Đorđević, sa sveštenstvom paraćinske crkve.
