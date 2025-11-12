Ostali sportovi

PARAĆINAC NA POLUMARATONU U ŠPANIJI: Saša Petrović ne posustaje u svojoj misiji (FOTO)

Зорана Рашић
12. 11. 2025. u 15:13

PROFESOR fizičkog vaspitanja iz Paraćina, Saša Petrović, nastupio je za vikend među 5.000 atletičara iz celog sveta na Mađunarodnom polumaratonu u Alikanteu, u Španiji.

Foto: Privatna arhiva

U nastavku svoje misije promovisanja grada na Crnici na svim meridijanima kroz sport, ovaj neumorni atletski entuzijasta, kako kaže, istrčao je stazu koja je sve vreme bila uz more.

 Imajući u vidu uspone i padove koje je prelazio iz centra Alikantea ka periferiji, a zatim ka susednim gradovima Elče i Santa Poli, paraćinski profesor ocenjuje da je staza bila srednje teška za trčanje, ali je vreme bilo idealno - od 17 do 21 stepen Celzijusa.

Foto: Фото: Приватна архива

Petorvić je nakon uspešno završene trke obišao u Valensiji Srpsku pravoslavnu crkvu i srpsku zajednicu i uručio im poklon iz Paraćina, ikonu koju su darovali braća Bratislav i Branislav Đorđević, sa sveštenstvom paraćinske crkve.

