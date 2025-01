MISTERIOZNA HRVATICA PONOS SRBIJE! Od "trojanskog konja" i ubačenog elementa do heroja nacije

NAZIVALI su je "trojanskim konjem", ubačenim elementom u srpski vaterpolo, prstom upirali u nju kada rezultati nisu bili kakvi su se očekivali...

- Vaterpolisti Srbije slovili su za najbolje na svetu, u jednom trenutku su na svojim grudima imali zlata s Olimpijskih igara, Svetskog i Evropskog prvenstva, osvojili su Svetsku ligu... A onda je sve krenulo ka dnu. Trofejna generacija se oprostila posle osvajanja OI u Tokiju, a i sam selektor Dejan Savić je digao sidro. Na klupu "delfina" došao je Uroš Stevanović, a sa njim i novi stručni štab, pa i novi kondicioni trener. Upravo u tom detalju možda leži naš najveći problem jer je brigu o fizičkoj spremi našeg tima preuzela Hrvatica Dajana Zoretić. Njena stručnost nije upitna, naprotiv, dokazala se mnogo puta na raznim poljima i stekla je brojna priznanja. Kao ni nacionalna pripadnost, jer su ta vremena sukoba odavno iza nas. Međutim, Dajana je u potencijalnom sukobu interesa jer je u emotivnoj vezi sa Josipom Vrlićem, jednim od najboljih hrvatskih vaterpolista. Naime, Zoretićeva zna sve tajne "delfina", u kakvoj je ko formi, da li je povređen, ko ima porodičnih problema, a ko je to jutro ustao na levu nogu, pa se s razlogom nameće pitanje da li je ona to otkrivala Vrliću kada ostanu nasamo, a on svom selektoru i saigračima - bio je jedan od komentara posle neuspeha srpskog vaterpola.

Svi su upirali prstom u Dajanu Zoretić, kondicionog trenera vaterpolo reprezentacije Srbije. A onda su došle Olimpijske igre u Parizu i renesansa srpskog vaterpola kakva se ne pamti u takvo kratkom periodu sa sve Riječankom u stručnom štabu. Lepa mlada dama iz Hrvatske i dalje je ostala zadužena za fizičku pripremu srpskih vaterpolista i zaslužna je i te kako za zlato u prestonici Francuske.

O čemu je kao i o mnogo drugih stvari pričala u intervjuu za "Mocartsport".

- Pre nego što bilo šta drugo kažem, najpre želim da se zahvalim glavnom treneru Urošu Stevanoviću, koji je od prvog našeg razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti celi tim u top-formu u trenutku kada je to najvažnije. Ono što uvek ističem u razgovoru s drugima jeste njegova empatija i zahvalnost, što je u meni izazvalo neopisivu emociju. Čovek se, doslovno pet minuta nakon osvajanja zlata, setio da me nazove i proveri gde sam na tribinama, a zatim je došao po mene kako bismo zajedno proslavili uspeh. Takođe, želim da se zahvalim svim igračima koji su nosili teško breme, kao i celom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim trenucima - počela je priču Dajana za Mocart sport.

Usledio je i pojašnjenje otkud Srbija... Kontakt selektora i dogovor.

- Imali smo tri konstruktivna razgovora koje bih nekako podelila u tri faze ideja, praktična primena – cilj i razlog zašto on baš mene želi. Sama činjenica da su razgovori trajali u tri faze svedoči o mom premišljanju, budući da bi to bio moj prvi angažman s A reprezentacijom. Reč je o totalno drugačijoj periodizaciji treninga u odnosu na klupski nivo, gde je fokus isključivo na jednom cilju, što ostavlja vrlo malo mesta za greške. Takođe, novo okruženje i način rada predstavljaju izazov koji je, uistinu, privlačan. Iskreno ću reći šta me je navelo da prihvatim ovu priliku: verujem da, ako nekome pružimo nadu, može postići uspeh, a ako mu damo veru, može osvojiti svet. Ono što mi je Uroš posebno istakao tokom tih razgovora jeste vera u moje znanje, a to mi daje uverenje da ćemo zajedno ostvariti jedan jedini cilj na koji naravno utiče puno faktora.

Bilo je dosta skeptičnih po pitanju njenog angažmana u reprezentaciji Srbije...

- Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju percepcije, a ponekad ta percepcija može biti iskrivljena ili vođena senzacionalizmom, umesto objektivnošću. Iako ne živim od medijskih naslova, već od znanja, truda i ljubavi prema svom poslu, svesna sam teških pritisaka koje medijski narativi mogu da stvore. Moj lični izbor je – uvek dovoljno, ne apsolutno, lično ‘goreti’ za ideale u ulogama u kojima biram da doprinosim zajednicama koje gradim, i u porodici, i u susedstvu. Tamo gde to nije moguće u trenucima nezrelosti pojedinca, ili zbog grupisanja loših namera, uvek strpljivo tražim put, način, sredstvo kako da vratim razum, empatiju, ljubav, duh tamo gde je usfalilo. Pobedama bi trebalo graditi najbolje verzije sebe, a porazima dobijati podsetnike na još neotkrivene i ‘neutrenirane’ dimenzije sebe kojima opet pobeđuješ u budućnosti – na takmičenjima, sportskim i životnim. Takve negativne reakcije često reflektuju više o osobama koje ih iznose nego o onima na koje se odnose. U sportskoj karijeri, suočavanje s kritikama je gotovo neizbežno, ali važno je znati da one ne definišu našu vrednost, niti naš uspeh. Moramo da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo – naš rad, našu strast i našu predanost ciljevima, umesto da dozvolimo spoljnim uticajima da nas obeshrabre. U tom su smislu znanje i ljubav prema poslu jači od bilo kakvih komentara ili predrasuda koje se mogu pojaviti. Iskreno, u mom društvu nije još prošao neki događaj da nisam dobila nešto u znaku konja, bez obzira na to što su mi najdraže životinje majmuni i foke. Moja najintimnija maksima su brojne ‘zlatne medalje koje nisu vidljive očima, već srcem’, a to su zlatne medalje osvojene na ‘olimpijadi života’, zaključila je Dajana Zoretić.

