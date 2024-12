USPEŠAN SASTANAK U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Razgovor o razvoju školskog i Esporta u Srbiji

U okviru posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić imao je par sastanaka a sve u vezi sa aktivnostima vezanim za promocije školskog sporta. Đurić je imao sastanak u Esport federaciji Ujedinjenih Arapskih Emirata.

FOTO: SŠSS

Primio ga je Said Ali Al Tahir, generalni sekretar Emirates esport federacije. Razgovori su održani u gradu Šarža. Bilo je reči o školskom sportu, razvoju fizičkog sporta u dve zemlje, kao i proširenju saradnje.

Đurić je istakao da mladi pre svega učenici osmog razreda i srednjoškolci vole turnire fidžital sporta u basketu i plesu. A da je plan da se fidžital turniri u Beogradu naredne godine prošire i na futsal i borilačke sportove.

On je domaćinima preneo i sjajnu saradnju koju Beogradska asocijacija za školski sport ima sa Fidžital savezom Srbije i gospodinom Daliborom Marinovićem i njegovim timom. Deo razgovora posvećen je i Svetskom prvenstvu ,,Games of the future,, koje će se održati u Dubajiu 2025.

FOTO: SŠSS

Naredni dan je održan sastanak sa predstavnicima ,,World strongman internacional union,,. Domaćini u Emirates sport kompleksu su bili Vladimir Burdun (predsednik WSIU) i Vladislavs Ređkins, generalni sekretar svetske Strong man federacije.

Plan je da da se ovaj sport proširi među mladima i početkom godine se očekuje promocija u našoj zemlji. Očekuju se sastanci i sa predsednikom Evropske federacije školskog sporta Željkom Tanaskovićem.

Cilj ljudi koji predvode svetsku uniju Srongman sporta je da izbace takmičare koji koriste nedozvoljena doping sredstva, kao i da promene pravila kada su u pitanju mlađe kategorije, kako bi ovaj sport bio dostupan mladim dečacima i devojčicama od 15 godina i starijim.

