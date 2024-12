SRBINU SE BORILI ZA ŽIVOT U ZAGREBU! Aleksandar DŽoker Ilić otkrio kroz kakav je pakao prošao u Hrvatskoj

Srpski MMA borac Aleksandar Ilić, popularni Džoker, nedavno je najavio da bi uskoro mogao da završi karijeru.

FOTO: Printskrin/ Okragomma

Naime, MMA organizacija FNC (Fight Nation Championship) je u Zagrebu krajem novembra organizovala spektakularan događaj i glavna borba je bila između Aleksandra Ilića i Mirana Fabjana.

Fabijan je prekidom u drugoj rundi pobedio Ilića i odneo pobedu sa FNC 20... Posle serije brutalnih udaraca koje je Ilić primio od "Slovenačkog Rokija" sudija je bio prinuđen da prekine borbu, pa je Fabjan slavio tehničkim nokautom.

Popularni Džoker je sada otkrio da su uzrok poraza ozbiljni zdravstveni problemi sa kojima se trenutno suočava i da je jedva ostao živ nakon borbe.

- A ovi moralni gmizavci što komentarišu. Samo ću reći, nisam ja sebi dao reputaciju i popularnost, već vi. Naravno, ima ogromne podrške ljudi koji su uvideli da nešto nije u radu sa mnom u toku samog meča. Pa, najbolje da odustanem zbog iskompleksiranih ge**va i jajara. Videćemo vas kad dođe red na vas."

- Ono nije prava slika, odradićemo i revanš, polako...", poručio je Ilić na Instagramu uz snimke MR pregleda srca.

Foto: Printskrin

Nije se tu zaustavio:

- Fabjan neka bira kilažu ako misli da je on meni napravio ustupak, a ne ja njemu što sam se popeo šest kila gore sa 84 na 90 kila i 92 kg na samom meču. Uzrok su zdravstveni problemi."

Ne traži izgovore za poraz, ističe da je pobeda Slovenca zaslužena, a onda otkriva kroz kakav pakao je prošao nakon meča.

- Pobedi ne treba oduzeti ništa jer nije on kriv. Pobeda je zaslužena. Ali se ne ceni što nisam otkazao meč i priredio vam takav šou zajedno sa njim i ostalim borcima, ne znam šta zaslužuje drugi krug. Na meču sam pao sam od sebe, kad sam se bacio unazad na leđa nisam znao za sebe, a ne od udarca. Kad nisam umro u svlačionici posle meča... Lekari su se borili sat vremena da me ožive ponovo i nije bila za*ebancija. Fabjan nije mogao da me nokautira, čovek teži, veći, jači. FNC, dajte mi revanš u Beogradu jer sam zaslužio što imam veća j*ja od svih ljudi koji bi vam otkazali meč odavno. Meni je ovo dovoljno bilo da u onom stanju vidim da mogu da pojedem svaki njegov udarac - zaključio je Ilić.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.