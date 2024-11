HRVATI KUKAJU NA SAV GLAS! Zbog batina od Srbina Matej Mandić ne ide na Svetsko prvenstvo

NE stišava se bura nakon rukometnog skandala u Zagrebu.

Foto: Profimedia

Srbin Miloš Kos i Hrvat Zvonimir Srna su suspendovani do daljeg, ali najgore je prošao golman Matej Mandić koji će po svoj prilici preskočiti Svetsko prvenstvo, pišu hrvatski mediji.

- Kako smo saznali, pojedini saigrači u svlačionici su se požalili Kosu da ne igra dobro, a nakon što mu je hrvatski golman i reprezentativac Matej Mandić nešto rekao, Kos je ustao i udario ga pesnicom u lice! Čak mu je naneo povredu koja bi mogla da ga spreči da igra na Svetskom prvenstvu! Oporavljaće se četiri do šest nedelja... A onda su intervenisali ostali igrači, tokom čega je Zvonimir Srna navodno nekoliko puta udario srpskog rukometaša - pišu hrvatski mediji i ističu da je Kos u poslednja dva meča šutirao 3/17.

Foto: Profimedia

Iskusni trenerski vuk na klupi Zagreba Velimir Petković pokušao je da zataška ceo slučaj posle meča sa Nantom.

- Igramo sa sedam igrača, oni nas čitaju. Ovakvi mečevi nisu za mlade igrače, a Klarica, Beljavski i Kavčič ne mogu ni da dišu - rekao je trener Velimir Petković. A kad su ga novinari pitali za loše partije Srbina:

- Kos? Ja imam problem, on ga ima, svi ga imamo. A kakav problem ima, ne znam, to je nešto duboko. Nisam uspeo da ga probudim i to je moj minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da on ima njihovu podršku, ali treba da je pruži i nama. Potrebna su mu dva-tri gola. U rukometu mnogo znači levi bek, a sa te pozicije imamo nulu.

Foto: EPA Velimir Petković

Inače, Kos je za reprezentaciju Srbije debitovao pre dve godine, a pre nešto manje od 12 meseci je igrao i na Evropskom prvenstvu.

