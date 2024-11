"ŽELIMO DA ODBRANIMO KUP": Soro otvorio karte pred meč sa Radničkim

Vaterpolisti Novog Beograda igraće u petak od 16 časova protiv Radničkog u polufinalu Završnog turnira Kupa Srbije.

foto vk novi beograd

U drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Novobeogradski vukovi. Finale je na programu u subotu, u Šapcu, od 20.15 časova.

Predsednik Vaterpolo kluba Novi Beograd Slobodan Soro rekao je da očekuje da njegov tim odbrani trofej Kupa Srbije.

- Što se tiče ambicija kluba, one su najviše. Prošle godine smo prvi put u istoriji kluba osvojili Kup, nadamo se da ćemo ove godine uspeti da ga odbranimo. Kup se ispostavio kao veoma teško takmičenje za nas. U par navrata smo bili viđeni kao lagani osvajači, ali to nije bio slučaj. Igraju se dve utakmice u dva dana i nema popravnog. Presudna može da bude neka trenutna inspiracija, detalji mogu da odluče pobednika. Svesni smo da je ovaj polufinalni duel sa Radničkim možda i finale pre final i uveren sam da će ekipa biti spremna za sve izazove - rekao je Soro, preneo je sajt kluba.

Foto arhiva VN

Kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk izjavio je da njegov tim od početka sezone ne zna za poraz.

- To nam daje za pravo da u Finalni turnir Kupa Srbije ulazimo sa najvišim ambicijama. Nadam se da će sve biti dobro, jer je zaista naporan rad iza nas. Poslednjih dana fokus je bio upravo na pripremi utakmice sa Radničkim, koji je uz nas sigurno najveći favorit na tom turniru. Naš cilj je jasan, a to je osvajanje trofeja i sigurno ćemo dati sve od sebe da pružimo dobru igru, pre svega u polufinalu, a svi se nadamo i u finalu - rekao je Ćuk.

Miloš Ćuk je potom analizirao ekipu Radničkog.

- To je vrhunska ekipa sa mnogo dobrih pojedinaca, igrača vrhunskog kvaliteta, osvajača mnogih medalja. Ispred nas je veoma ozbiljan protivnik, neće nam sigurno biti lako, ali i mi se pitamo, a ove igre u prethodnom periodu daju nam za pravo da se nadamo osvajanju trofeja. Prethodne dve sedmice sve je bilo usmereno na uigravanje za F4 Kupa, tako da verujem da će sve biti kako treba. Kao i u svim tim odlučujućim mečevima u nokaut fazi, pobediće onaj koji to bude više želeo, ko se više bude potrudio i ko bude bio spreman figurativno da pogine od prvog sekunda utakmice. Borbenost i želja svakako će biti ključni i uveren sam da nam to neće nedostajati - rekao je Ćuk.

