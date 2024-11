VRATIO HRVATA NA FABRIČKA PODEŠAVANJA: DŽons ubio od batina Miočića i poslao ga u penziju (FOTO/VIDEO)

NAJBOLjI borac u istoriji UFC, Džon Džons nokautirao je Stipea Miočića u trećoj rundi tokom "Main Eventa" u okviru UFC 309 koji je održan u "Medison Skver Gardenu".

FOTO: Tanjug/AP

Krajem treće runde je Džons prvo levom nogom pogodio u rebro Hrvata, a onda kružnim udarcem desnom nogom pogodio ga u jetru, bacio ga na pod i završio posao.

Posle velike pobede Džons je poručio da se još ne povlači, a Stipe Miočić da odlazi u penziju.

Miočić je tokom prve runde dobio žestok udarac koji je ostavio ožiljak. Džons je bacio rivala i nastavio da ga udara uglavnom laktovima po glavi. Trpeo je i nekako uspeo da izbegne rani poraz, ali je to ostavilo velike posledice. "Bouns" je i tokom druge runde mučio Miočića, koji je uspeo da zada rivalu nekoliko dobrih udaraca. Ali, to je bilo sve. Pogodio je sjajnu seriju na oko minut i po do kraja treće runde Džon Džons, levi direkt, pa desni kroše, a Miočić je bio sve krvaviji.

U finišu treće runde Džons je preuzeo inicijativu, usledili su sve brutalniji udarci, jedan je bio u telo, pa je Miočić završio na podu s bolnom grimasom na licu i svima je bilo jasno šta sledi. Džons je nanizao nekoliko razornih udaraca, pa je sudija morao da reaguje i prekine meč.

Ovom pobedom je Džons upisao 28. pobedu u karijeri i prvu obranu pojasa u UFC-ovoj teškoj kategoriji. Ovo mu je ukupno 11. pobeda nokautom, dok je Miočić upisao peti poraz i ukupno četvrti nokautom. Bouns je sada na skoru 28-1.

