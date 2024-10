POVREDA GA UDALJILA OD VISOKOG PLASMANA: Srpski strelac Milutin Stefanović bez medalje u finalu Svetskog kupa

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Milutin Stefanović osvojio je danas deveto mesto u disciplini malokalibarska puška trostav na finalnom turniru Svetskog kupa u Nju Delhiju.

Foto: Tanjug

Kovačević je u kvalifikacijama osvojio deveto mesto, pošto je pogodio 587 krugova i nije uspeo da se plasira u finale. Srpskog strelca su od osmog mesta i plasmana u finale delila dva kruga.

- Sve do stojećeg stava moj nastup je bio na visokom nivou. Ali, s obzirom na to da sam u prethodne dve nedelje imao problema sa leđima, taj slabiji rezultat na kraju je bio očekivan. Uložio sam ogromne napore da se oporavim i doputujem u Indiju. Da nije bilo tih problema uveren sam da bih se danas borio za visok plasman, s obzirom na to da mi je forma na visokom nivou. Drago mi je što sam i pored povrede u prva dva, čvrsta stava, gađao veoma dobro, a to mi daje vetar u leđa za buduća takmičenja - izjavio je Stefanović.

Prvo mesto osvojio je Mađar Ištvan Peni, koji je u finalu pogodio 465,3 kruga. Drugi je bio Čeh Jirži Privratski sa 464,2 kruga, dok je treće mesto pripalo Indijcu Akilu Šeoranu (452,6).

