SVI SE PITAJU GDE JE NESTALA ZVEZDINA LEPOTICA?! Prelepa Emilija ima bitnu poruku za sve mlade sportiste

NEMA ljubitelja Crvene zvezde i karatea u Srbiji koji nije čuo za talentovanu Emiliju Antanasijević. Evropska i Svetska šampionka u karateu za mlade takmiči se u klubu iz Ljutice Bogdana, a nedavno se odlučila za nesvakidašnji potez - napravila je pauzu zbog rada na sebi i svom mentalnom zdravlju.

FOTO: Privatna arhiva

Dvadesetogodišnja karatistkinja Srbije i Crvene zvezde osvojila je sve što se u njenom uzrastu osvojiti može, au proteklim mesecima odlučila je da se povuče iz javnosti i posveti svom mentalnom zdravlju, za koje kaže da bi mladima trebalo da bude primarno.

FOTO: Privatna arhiva

- Pre nekoliko dana proslavili smo svetski dan mentalnog zdravlja. Ja sam se u prethodnim mesecima suočavala sa brojnim problemima zbog kojih sam shvatila značaj mentalne brige i negovanja sebe, počinje Emilija, te potom šalje poruku mladim, ali i starijim sportistima.

- U životu jednog sportiste najvažniji su rezultati i uspesi, ali ponekad treba zastati, udahnuti duboko i razmisliti da li je to prioritet. Ja ne odustajem od sporta, mislim da je ostalo još mnogo toga da dam karateu, a kada se vratim na borilište biću spremna za nove uspehe kojima će se dičiti moja zemlja i moja Crvena zvezda. Mladi, brinite o sebi, jer niko drugi do vi sami to neće činiti.

FOTO: Mozzart Promo

Emilija se karateom bavi od svoje šeste godine, a pet poslednjih nastupa za Crvenu zvezdu. Na proslavi 77. rođendana SD Crvena zvezda proglašena je najboljom juniorkom društva.

Na evropskom prvenstvu u Riminiju 2022. godine je osvojila tri zlatne medalje, dok je na svetskom prvenstvu u Lubinu u Poljskoj iste godine osvojila zlatnu medalju.

Dve godine kasnije na Evropskom prvenstvu u Sloveniji osvojila je još dva zlatna odličja za Srbiju.

U 2024. godini odabrana je za najbolju mladu seniorku SD Crvena zvezda.

