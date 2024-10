MAJDOV PROGOVORIO: Počelo je od LGBT zastava, a ako mi braniš da se krstim, ne igram po tim pravilima

Džudista Nemanja Majdov iz Istočnog Sarajeva, šampion sveta i Evrope, rekao je da mu je važnije od trenutne suspenzije da se bori za pravo na iskazivanje verskih osećanja i navodi da kao hrišćanin ne može da ne reaguje na nepravdu poput ove. izazvano na Olimpijadi u Parizu, kada se prekrstio pre meča i dobio je pet meseci zabranu učešća na turnirima.

- Mnogo sportista deli mišljenje sa mnom, ali, nažalost, zavise od nekoga. Plaše se sankcija. Ako sada kažem da ne smem da se prekrstim da bih dobio medalju, onda na to neću pristati. Bog mi je dao mnogo. Smatram to svojevrsnim testom, da vidimo kakvi smo ljudi - rekao je Majdov u podkastu Srne.

On smatra da je sve bilo unapred isplanirano, s obzirom na to da je najuspešniji Srbin u ovom sportu, jer je svetski i evropski šampion, što je do sada uspelo samo trojici džudista.

– Ono što nisam želeo da prihvatim i, uopšte, ono što moj karakter i naš srpski narod ne mogu da prihvate je da igramo po njihovim pravilima. Njihovo pravilo da ja kao pravoslavni hrišćanin ne smem da se prekrstim, to nikada neću prihvatiti – rekao je Majdov.

On je ocenio da je na sceni progon hrišćana, što se moglo videti i na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, kada su, kako kaže, predstavljene vrednosti koje treba da budu sramota, a ne ponos.

- Počelo je sa LGBT zastavama. To su neke od stvari protiv kojih sam. Pusti te ljude da rade šta hoćeš, ali nemoj da namećeš meni. To su neke zapadne vrednosti koje dolaze, koje su potpuno protiv mog razmišljanja i hrišćanstva – istakao je Majdov.

Podrška porodice, istrajnost i istrajnost su ključni za uspeh

Majdov kaže da mu je podrška porodice, roditelja Ljubiše i Biljane, kao i brata Stefana, bila glavna podrška u karijeri i dodaje da je iza njih 25 godina mukotrpnog rada i truda.

- Hvala Bogu, sve smo uspeli da uradimo. Kroz neki naš fanatizam, kroz naš 25 godina truda, rada, prepreka i te stvari. Imam dva sina – Lazara i Vasilija, kao i Anju, koji su mi podrška i preuzeli su dosta obaveza da nastavimo ovim putem, kaže Majdov.

On navodi da bez istrajnosti i discipline nema uspeha i da je porodica ta koja pravi balans i navodi pojedinca na pravi put.

- Ko kaže da sam može nešto, ne može. Čovek ne može ništa sam i mora imati podršku porodice. Nikada ne bih bio ono što jesam da nije bilo njih. Morate imati blagoslov i da uz Božiju pomoć postignete uspeh – rekao je Majdov.

On je rekao da je i poraz lekcija, a da brzina kojom se sportista vraća treninzima i priprema za naredni meč određuje šampiona.

- Vaš broj otkucaja srca mora da prelazi 200 svaki dan da podignete tone i tone tereta da biste bili konkurentni, da biste se borili za vrh. Zato nisu svi šampioni. Zato ne može biti sto svetskih šampiona. Zato je šampion postao onaj koji najviše radi, ko je najviše patio i koji je najbrže mogao da se resetuje. Disciplina te drži - rekao je Majdov.

