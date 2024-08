"ZARIO MI JE NOŽ U SRCE!" Tek kada je Šumaher obelodanio da je homoseksualac - to je saznala žena s kojom ima dete! Sada je sve otkrila

Do sredine jula, kada god bi se izgovorilo "porodica Šumaher" prva asocijacija bi bio Mihael, po mnogima najbolji vozač Formule 1 ikada. Ali, u poslednje vreme, nije u centru pažnje as koji je već više od 10 godina u ozbiljnom stanju usred teške povrede glave na skijanju, već njegov brat Ralf (49), takođe bivši vozač F1, koji je javno priznao da je homoseksualac. Iznenadio je mnoge, a možda najviše - svoju bivšu ženu.

Screenshot / RTL

Ralf Šumaher je, potsetimo, saopštio svetu da je u vezi sa muškarcem već dve godine i na društvenim mrežama objavio fotografiju sa njim uz opis:

- Najbolje u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera sa kojim sve možeš da podeliš.

Mnogi su se pitali kako je sve ovo podnela njegova bivša supruga Kora (47), koja se nije oglašavala na pomenutu temu.

Sa njom je bio u braku 14 godina i njih dvoje imaju sina Davida. Razveli su se 2015. godine.

Sada je Kora Šumaher prekinula ćutanje i dala intervju za "Špigel" u kojem je otkrila kako se oseća.

I, nije krila koliko ju je sve ovo povredilo.





- Volela bih da me je Ralf više uključio u ovu svoju odluku (o obelodanjivanju da je gej), jer bi to bio znak da me i dalje poštuje. Kada je to objavio svetu, bilo mi je kao da mi je zario nož u srce. Takvo priznanje uvek pogađa one koji su vam najbliži, uključujući i vašu bivšu suprugu, sa kojom imate dete – rekla je ona, a prenosi "Slobodna Dalmacija".

Zatim je oplela po bivšem mužu:

- Posle svih tih godina braka, osećam se iskorišćenom. Kao da sam protraćila najbolje godine. Prosto se pitam... da li je ikada bio iskren prema meni i da li me je ikada voleo? Slepo sam mu verovala. Meni je njegova reč bila kao zakletva.

Ona je istakla da su se i tokom Ralfove karijere "šuškalo" da voli muškarce.

Ali, kada bi ga o tome pitala, maltene bi je slao kod lekara.

– Iza kulisa Formule 1 je bilo dosta glasina i često smo vodili razgovor na tu temu. Pitala sam ga da li je to istina, ali je on svaki put to demantovao i govorio mi da umišljam stvari i da mi je potrebna stručna pomoć - otkrila je Kora Šumaher.

