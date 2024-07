GVOZDENI MAJK "NOKAUTIRAO" PROTIVNIKA: Tajson žestoko odgovorio na kritike

Legendarni šampion u boksu, Majk Tajson najavio povratak u ring.

Nakon odlaganja svog meča sa Džejkom Polom, legendarni bokser Majk Tajson je iskazao zabrinutost oko svog zdravlja i potvrdio svoju odlučnost da se vrati u ring.

Meč između, još uvek, najmlađeg šampiona u istoriji teškaša i poznatog jutjubera, koji je bio planiran za 20. jul, je odložen.

Umesto toga, Pol će se ovog vikenda boriti protiv veterana BKFC, Majka Perija. Ipak, "Gvozdeni Majk" ostaje nepokolebljiv i posvećen je povratku u ring nakon što se oporavi od zdravstvenog problema koji je doživeo tokom putovanja iz Majamija u Los Anđeles ovog leta.

Majk Tajson ne tgrpi kritike. Na negativne komentare uzvraća istom merom. Tako je odgovorio bokseru Dionteiju Vajlderu ali i svima ostalima koji misle da je star da uđe u ring i da se bori.

- Ja, prosto procvetam pod svetlima reflektora. Radije bih živeo kratki život slave, nego dugi život u tami. To sam jednosatvno. Zato sam i počeo da se borim. Gonim je do kraja svog života, znam to. Nikada neću dobiti ono što želim, jer sam jako pohlepan, uvek želim više i nikada mi nije dovoljno - rekao je Tajson, kako piše "Eskvajr".

