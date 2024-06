DUŠKO KORAĆ JE BIO U PRAVU: Američki olimpijski šampion treći put pao na dopingu, nećete verovati kako se izvukao prva dva puta

Kada je Jusein Bolt pobedio Džastina Getlina na Svetskom prvenstvu 2015., pokojni TV komentator RTS-a Duško Korać uzvikivao je "Ne može se protiv majke prirode!", "Ovo je pobeda sporta nad farmacijom!", a sve zbog toga što je (poraženom u finalu) Amerikancu bilo dozvoljeno da se i pored dokazanih doping prekršaja opet takmiči. Sada je Getlinov kolega, i to olimpijski šampion, čak treći put uhvaćen u dopingu.

Ova priča bi mogla da počne i podsećanjem na čuvene Koraćeve reči...

... ali, možda je ipak bolje da počne 2017. godine, kada je 24. marta u četiri sata noću doping kontrola zakucala na vrata Džilu Robertsu, čoveku koji je Ameriku obradovao osvajanjem i svetske titule na 4 x 400 metara, ali i osvajanjem zlata u olimpijskoj štafeti na Igrama u Rio de Žaneiru.

On je tada morao da da uzorak kako bi se u nenajavljenoj proveri videlo da li u njegovom telu ima nedozvoljenih supstanci, a utvrđeno je da ima, i to "probenacid".

Logika kaže da će zbog toga odmah biti kažnjen, ali....

Roberts je u svojoj odbrani izneo da je za sve kriva njegova devojka. Naime, nekoliko nedelja pre te nenajavljene kontrole, ona je putovala u Indiju, gde je dobila upalu sinusa. Od toga ju je u Indiji lečio lokalni iscelitelj, u jednom selu. Pomenuta devojka je nastavila da koristi lek koji je tamo dobila i po povratku kući, a o tome ništa nije rekla svom momku. Njih dvoje su se, kako je rekao, "ljubili često i strasno", i to je, kaže, dovelo do toga da je zabranjeni preparat ušao u njegov organizam.

Slikovito je ono što se potom desilo opisala ruska novinarka "Šampionata", Julija Sidorova:

"Zvaničan izveštaj Anti-doping agencije Sjedinjenih Američkih Država (USADA) o ovom incidentu više liči na scene iz ženskih ljubavnih romana, nego formalno objašnjenje:

- Oni su se ljubili i "uživali". Oko 1 noću, ili 1.30, ona je otišla u kuhinju, kako bi uzela leka. Nije rekla Robertsu šta radi, a i on nije video da je ona uzela preparat. Otvorila je kapsulu, sipala njen sadržaj u usta, potom usta isprala vodom. Nedugo posle toga opet je 'pronašla' Robertsa i počela da ga ljubi. On ne može da se tačno seti koliko puta se to ljubljenje desilo između njenog odlaska u kuhinju i dolaska doping-oficira".

I, u USADA su prihvatili ovu verziju opravdanja, uz zaključak "da je koncentracija preparata u organizumu sportiste bila mala, pa je probenecid zaista mogao da tamo dospe od poljupca s devojkom.

Roberts je nastavio da se takmiči, ali...

Devetnaestog maja 2022. opet je pao na dopning testu. Tada su u njegovom uzorku pronađeni tragovi andarina i ostarina, a to su, takođe, zabranjene supstance.

I ovoga puta je uložio žalbu, objašnjavajući da nije on kriv, već proizvođač jedne sportske hrane, imajući u vidu da na pakovanju nije bilo napisano da su unutra i stvari koje se smatraju dopingom.

Analiza je utvrdila da je sportista rekao istinu o onome što piše na pakovanju, ali je on ipak sankcionisan, doduše smanjenom kaznom sa 48 na 16 meseci. Da je baš, baš sve bilo kako je govorio, kazne ne bi bilo, ovako... Činjenica da je bio suspendovan, istina kao da je to urađeno "progledavši mu kroz prste", ostala je kao druga mrlja na njegovoj karijeri.

I, konačno, treći put je uvaćen u dopingovanju.

U uzorku od 20. septembra 2023, dve nedelje pre nego što mu je istekla kazna za prethodni doping prekršaj, pronađeno je da u telu ponovo ima nedozvoljenih supstanci. I to više njih, uključujući ostarin i ligandrol.

Ovoga puta, ni "njegovi" nisu imali kud.

Iako se Roberts prvo žalio na grešku laboratorije (mada je "B" uzorak takođe bio pozitivan na doping), pa onda na to da ga "maltretira" USADA, izrečena mu je suspenzija od osam godina, jer mu ovo nije bio prvi takav prekršaj u periodu od deset takmičarskih sezona.

Imajući u vidu da ima 35 godina, ovo praktično znači da mu je karijera gotova.

I, kako je zaključila pomenuta novinarka "Šampionata", Julija Sidorova:

"Treba primetiti, da je to samo još jedan u nizu slučaja američkih trkača - šampiona. Ranije su u dopingu uhvaćeni Getlin, Gej, Koulmen, Ričardson i mnogi, mnogi drugi. Ima li, uopšte, "čistih" sprintera u SAD?".

Duško Korać bi imao tu šta da doda, ali, neka ostane na ovome.

