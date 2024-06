BAH OTKRIO DETALJE "PARIZ 2024": Predsednik MOK govorio o otvaranju, novim sportovima, Ukrajini i Rusiji

OLIMPIJSKE igre - Pariz 2024 biće održane od 26. jula do 11. avgusta, a predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Tomas Bah govorio je sa novinarima o ceremoniji otvaranja, novim sportovima, kao i ratu u Ukrajini.

FOTO: EPA

Tomas Bah nadgleda treće Olimpijske igre od preuzimanja vodeće pozicije u MOK-u.

- Pripreme teku veoma lepo. Olimpijski plamen inspirisao je Francusku i osećamo u vazduhu iščekivanje celog svega. Ljudima širom sveta dosta je vesti o ratovima, konfliktima, sankcijama, mržnji, agresiji... Mislim da u dubini duše svi želimo nešto što će nas ujediniti. Zbližiti i dati nam nadu. Zbog svega toga, pred nama je uzbudljiv period želimo da damo nadu ljudima širom sveta, počeo je Bah.

Posle jednog veka Igre se vraćaju u Francusku, a navijači će moći da ih prate na Eurosportu i Max platformi.

FOTO: EPA

- Došlo je vreme za povratak nakon 100 godina. U ovom trenutku ne bih mogao da zamislim bolji grad za organizaciju Olimpijskih igara od "grada svetlosti". Grada našeg osnivača Pijera de Kubertejna i grada u kome se nalazi organizacioni komitet, koji je spreman da se uhvati u koštac sa idejom da reformiše Igre, da budu inkluzivne, održive i urbane. Pariz je grad ljubavi i grad koji je strastven ka sportu, imamo sve sastojke za uspeh.

Može li se očekivati Olimpijsko primirje Rusije i Ukrajine? - Nažalost, ne radi se trenutno samo o ratu u Ukrajini. Imamo 20 ratova i oružanih konflikata širom sveta. Uloga MOK-a je da pokaže da možete da vodite oštre borbe na takmičenjima, a da u isto vreme živite u miru zajedno. Naš zadatak je da ih sve ujedinimo u Parizu. Da tako pokažemo svetu, vidite, ovo je olimpijsko selo u kome svi žive zajedno. Dele obroke, zabavljaju se zajedno, a onda izađu na teren i takmiče se. Svi prate ista pravila. Pravila o poštovanju, solidarnosti, fer-pleju, i o miru na kraju. Na tome radimo, da pokažemo da celokupan Međunarodni olimpijski komitet poštuje te principe. Svi su dobrodošli bez obzira na političke, kulturološke, religiozne razlike. Igre moraju da pokažu jedinstvo i ljudskost u svim našim razlikama, ne kao nešto što nas deli, već obogaćuje i spaja.

CEREMONIJA OTVARANjA

Govorio je Tomas Bah i o ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara - Pariz 2024. Zanimljivo je da će održati na reci Seni.

- Ceremonija otvaranja Olimpijade mladih 2018. održana je na otvorenom, na stotine hiljade ljudi okupilo se na ulicama Buenos Ajresa, sve je prošlo dobro. Okrenuo sam se ka Toniju Estangeu i rekao: "Toni, ovo mogu da zamislim u Parizu". Rekao je da bi to bilo teško izvesti. Nastavili smo da razgovaramo, ja sam se ponovo vratio na tu ideju. Konsultovali smo vlasti, obezbeđenje. Ideja je bila da se održi na Jelisejskim poljima. Jednog dana Toni me je pozvao i rekao: "Mislim da smo tu. Imam dobru vest za tebe, jer si to želeo. Ali i lošu, neće biti Jelisejska polja". Upitao sam gde ćemo onda održati otvaranje, rekao je: "Na Seni". Pomislio sam da je to još bolja ideja. Bio sam uzbuđen od samog početka, posebno jer su vlasti i siguronosne snage uključene u organizaciju od samog početka, u svaki deo donošenja odluka. Biće trenutaka zbog kojih će se navijači naježiti.

FOTO: EPA

Govorio je potom Tomas Bah o sigurnosti tokom igara i pred ceremoniju otvaranja.

- Imamo puno poverenje u francuske vlasti. Deo su organizacije od samog početka. Svakodnevno dobijamo informacije i svi su pedantni i profesionalni. Odlično sarađuju sa obaveštajnim službama širom planete.

Ono što je zanimljivo da Olimpijske igre Pariz 2024. neće biti održane samo u Francuskoj, već u prekookeanskim teritorijama te zemlje poput Francuske Polinezije ili Tahitija - gde će se održavati takmičenja u surfovanju.

- To je odluka Francuske, koju je u potpunosti podržao Međunarodni olimpijski komitet. Ponovo kažem, ovo je deo autentičnosti domaćina. Možemo dosta da naučimo iz njihovog pristupa.

FOTO: EPA

Kao i ranijih godina i ove će biti ubačen novi sport. Mnoge zanima da li Igre postaju prevelike?

- Mi kontrolišemo veličinu Igara i sve se dešava u saradnji sa Organizacionim komitetom. To je još jedan deo reformi. Kada smo odabrali domaćina rekli smo da Međunarodni olimpijski komitet ne može, kao u prošlosti, da nameće nove sportove i mere koje će imati uticaj na budžet. Veoma smo zadovoljni predlogom Pariza da brejk dens bude novi sport. Upravo sam prisustvovao kvalifikacijama u Šangaju, sportisti koji se njime bave govorili su mi da od kada je postao olimpijski, da je njihov sport znatno interesantniji drugima. Što se izvođenja tiče, oduzima dah, kada sam prvi put video na Olimpijskim igrama mladih već, tada mi je bilo interesantno. Učio sam o sportu sedeći u publici, nije mi dozvoljeno da aplaudiram, te sam svoje divljenje morao da pokažem na drugi način. Opet, kada sam video kvalifikacije u Šangaju, ne može se porediti, tako da jedva čekam.

FOTO: EPA

Zanimljivo je da će ovo biti prvi put da na jednom takmičenju učestvuje jednak broj muškaraca i žena.

- Na tome radimo od pokretanja Olimpijske agende 2014. godine. Došli smo do toga korak po korak. Prvi skromni napredak viđen je u Riju. Potom je veći korak učinjen u Tokiju, a sada konačno u Parizu smo uspeli zajedno sa međunarodnim federacijama obezbedimo prostor jednakom broju muškaraca i žena.

Bah je dodao da bi e-sportovi uskoro mogli da dobiju svoju formu Olimpijskih igara.

- Nadamo se da ćemo uskoro videti Olimpijadu esportova. Nećemo ih uključivati u Igre, iz različitih razloga, organizacionih, budžetskih, ali radimo na tome da kreiramo poseban događaj i to ide u dobrom smeru, ne mogu da dam sada tačan datum, ali očekujem da to zaživi uskoro, poručio je Bah.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.