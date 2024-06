SKANDAL U KOMŠILUKU! Osvajač olimpijske medalje pretukao devojku!

Nekadašnji bugarski sportista Kiril Terzijev optužen je da je fizički napao svoju devojku Svetlanu Gušterovu, preneli su bugarski mediji.

Foto Shutterstock

Okružno tužilaštvo Sofije podiglo je optužnicu protiv Terzijeva i izreklo mu meru zabrane prilaska žrtvi.

- Velikim zamahom me hvata za šiške i tri puta me udara glavom o prozor koji sam spustila. Izbio mi je dva prednja zuba, deca su krenula da vrište i da me dozivaju "mama, mama" - rekla je Gušterova.

Sa druge strane Terzijev se branio time da nije napao Gušterovu.

- Nisam dirao Svetlanu Gušterovu. Pokušala je da me pljune i da mi udari auto - rekao je rvač.

Inače, Kiril Terzijev je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 74 kg.

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.