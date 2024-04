RUKOMETAŠICE MORAJU NA EVROPSKO PRVENSTVO: Selektor Uroš Bregar svestan izazova protiv Bugarki i Turkinja

OVA generacija nema alternativu. Plasman na Evropsko prvenstvo je pod moranjem. Reči selektora rukometašica Srbije Uroša Bregara odzvanjaju pred dva presudna meča protiv Bugarske, sutra u gostima (16.00), a potom i Turske u nedelju u Zrenjaninu za plasman na kontinentalnu smortu, koja je na programu od 28. novembra do 15. decembra u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

- Cilj koji smo postavili na početku, da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, od krucijalnog je značaja da se ova selekcija razvije u konkurentnu reprezentaciju - istakao je za sajt RSS slovenački stručnjak.

Od nedelje saigračicama su se pridružile devojke koje nastupaju u inostranim klubovima.

- Uvek mi je značajno da okupljanje počnemo ranije od predviđenog da bih iskoristio te dane za rad sa igračicama koje pretežno igraju u domaćem prvenstvu. Dobro ih i detaljno pratim u čitavom ovom ciklusu. Lepo je videti kako u svojim klubovima napreduju. One najiskusnije koje igraju u inostranim ekipama daju veliki doprinos i pomoć su za mlađe igračice.

Ukupan utisak je da je od početka kvalifikacija i remija u Turskoj, ekipa znatno napredovala.

- Krivo mi je to što neke igračice, od kojih sam očekivao od samog početka da budu nosioci, konstantno imaju probleme zdravstvene prirode zbog kojih ne mogu da daju veći doprinos. Mnogo propuštaju u svom razvoju bez treninga i utakmica koje imamo na svakom okupljanju. Adaptacija na trenera, saigračice, protivnika, sve to doprinosi da se dodatno napreduje i stiče iskustvo na drugačiji način nego što je to slučaj u klubu. Devojke koje su redovne na okupljanjima su napredovale u svim segmentima. Fizička sprema je na sve boljem nivou, više nemamo situaciju gde je puls na 180 ili 200 prilikom jačeg treninga ili da se ne mogu izdržati jaki treninzi u nizu. Sva pohvala za njihov pristup i individualni rad pored rada u klubu - zaključio je Bregar.

