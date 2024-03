SKANDAL! Dosad nezabeleženo ponižavanje Rusa i Belorusa pred Olimpijske igre "Pariz 2024" - ovo im je doček! (VIDEO)

📢🔴🇷🇺🇫🇷A Kiev, Anne Hidalgo dit « aux athlètes russes et biélorusses qu’ils ne sont pas les bienvenus » aux Jeux de Paris 2024

La maire de la ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques était en déplacement en Ukraine, jeudi.

« Je veux dire aux athlètes russes et biélorusses pic.twitter.com/PyeeKYJimN — Sebastien Morel (@SebastienM83030) March 30, 2024