POVRATAK NA MESTO PRVOG ODLIČJA: Sifan Hasan najveća atletska zvezda koja stiže u Beograd, o Svetskom prvenstvu u krosu koje "samo što nije"

NjENA najveća vrlina je svestranost. Jedna od najboljih atletskih srednjeprugašica i dugoprugašica na svetu Sifan Hasan biće jedna od zvezda predstojeće Svetsko prvenstvo u krosu (30. marta) na Ušću.

FOTO: Tanjug/AP

Holanđanka, inače rođena u Etopiji, pisala je istoriju "kraljice sportova", jer je na SP na otvorenom 2019, osvajala titule na 1.500 i 10.000 metara što je jedinstven podvig. Takođe, na proteklih OI u Tokiju okitila se zlatnim odličjem na 5.000. U prestoncu Srbije stiže posle 11 godina, a za našu državu vezuju je samo najlešpe uspomene.

- Vraćam se u Beograd posle moje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u krosu do 23 godine 2013. Takođe osvojila sam bronzanu medalju u ekipnoj konkurenciji do 23 sa Holandijom. To je bila moja prva medalja za moju zemlju na međunarodnom prvenstvu - ističe Hasan za sajt SAS.

U svojoj kolekciji ima pregršt odličja, a motva ima na pretek.

- Uvek tražim izazove, iz godine u godinu. Dakle, ove godine, moj fokus je na Olimpijskim igrama. Posle Olimpijade, ponovo ću početi da sanjam o sledećoj sezoni. Za mene je važno da izazovem sebe, sve dok sam radoznala motivisana sam - naglašava Hasan.

Na proteklim OI pokušala je da uradi nezabeležno u atletskoj istoriji, da objedini zlata na 1.500 i 10.000 metara, a trci na kraćoj distanci imala je peh.

- Najponosnija sam na medalje na OI u Tokiju, posebno posle mog pada u trci na 1500 metara. Bila sam ponosna što sam ustala i što nisam odustala pri prvom kiksu - dodaje Sifan.

Otkriva i recept i ključ po kojem gura sebe do krajnjih granica.

- Pre svega, volim da trčim, volim kretanje i igru. A ja sam radoznala osoba, pa želim da znam šta je moguće i volim da izazivam sebe - podvlači Hasan.

Mladi da uživaju

Šta može da poruči mladim nadama atletike i trčanja u svetu?

- Izađi tamo, trči! Neka bude jednostavno. Uživajte u osećaju kretanja i slobode kada trčite. Izaberite inspirativno okruženje, postanite jedno sa prirodom i povedite svoje prijatelje i kolege u trci sa sobom da podelite trenutak i osećaj! Ja lično volim da trčim u šumi.

