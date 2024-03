FERSTAPEN PRELOMIO: Evo gde nastavlja karijeru

Trostruki uzastopni svetski šampion u Formuli jedan Holanđanin Maks Ferstapen izjavio je danas da želi da ostane do kraja ugovora u Red Bulu do 2028. godine, prenosi AP.

Ferstapen je danas u Melburnu izjavio da mu laskaju pohvale, koje je posle trke u Saudijskoj Arabiji na njegov račun poslao direktor Mercedesa Toto Volf.

Direktor Mercedesa je rekao da bi voleo da holandski vozač pređe u njegov tim. Međutim, Ferstapen je izjavio da bi želeo da ostane sa "svojom porodicom Red Bul".

- Zbog toga sam i potpisao ugovor. Kao što sam ranije rekao, zadovoljan sam ekipom i naravno, veoma je važno da pokušamo da zadržimo ključne ljude u timu duže vreme jer je to važno za naše nastupe, a na kraju, nastupi su posao. Namera mi je da ostanem do kraja ugovora, za mene bi bila sjajna priča da završim ugovor, pošto to u suštini znači da sam bio deo jedne porodice, jednog tima - rekao je vozač Red Bula.

Ferstapen je istakao da nisu tačne glasine da prelazi u Mercedes.

- Svi želimo isto, dobar nastup na stazi i na to želimo da se koncentrišemo kao ekipa. Problem su spekulacije, koje kruže ne samo u ekipi nego i spolja i to je nešto što ne možemo da kontrolišemo. Jedina stvar koju možemo da kontrolišemo je da svi u ekipi idemo u istom pravcu i mislim da to i radimo - dodao je holandski vozač.

Ferstapen je pobedio u prve dve trke ove sezone u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Naredna trka u šampionatu F1 biće vožena 24. marta za VN Australije.

