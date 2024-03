SPEKTAKL U PRESTONICI SRBIJE: Predstavnici SAS i BG maratona najavili 57. Beli kros

Beli kros – EA Bronzani permit kros 57. put biće održan u Beogradu ovog vikenda. U Parku prijateljstva na Ušću, u subotu 16. marta trčaće se u pionirskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, a očekuje se učešće preko 120 atletičara iz devet zemalja.

Foto: Privatna arhiva

Posebno treba istaći da će ovo takmičenje biti uvertira i generalna proba za Svetsko atletsko prvenstvo u krosu kome će Beograd, na ovoj istoj stazi na Ušću, biti domaćin 30. marta.

“Ovo takmičenje ima poseban značaj jer ne samo da predstavlja priliku za naše atletičare da pokažu svoj talenat, već i služi kao odlična priprema za Svetsko prvenstvo“, rekao je u uvodnom izlaganju na konferenciji za medije koja je upriličena u Atletskoj dvorani u Beogradu Predrag Momirović, generalni direktor Svetskog prvenstva u krosu i dodao:

„Samo ove godine Beli kros smo u dogovoru sa Svetskom atletikom i Beogradskim maratonom prebacili za mart umesto standardnog termina u januaru. Na Ušću je već postavljeno 50 posto objekata za planetarni šampionat, a mi svi iz organizacije imaćemo priliku da vidimo kako to funkcioniše“.

Ono što je novina za Beli kros koji se u našem glavnom gradu održava još od 1966. godine je da će Beogradski maraton preuzeti kompletnu tehničku organizaciju:

“Želimo da ovaj atletski događaj sa tako dugom tradicijom još više unapredimo i da od naredne godine Beli kros uvrstimo u portfolio trka Beogradskog maratona i otvorimo ga i za rekreativni segment učesnika. Želim da se zahvalim Srpskom atletskom savezu što je prepoznao znanje i kvalitet događaja u organizaciji Beogradskog maratona i što su ovim gestom ojačali našu već dobru međuosbnu saradnju. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo Gradu Beogradu i Ministarstvu sporta na podršci u realizaciji Belog krosa”, izjavio je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

Za najuspešnije trkače obezbeđene su i novčane nagrade za seniore i senorke u iznosu od pet hiljada evra. U ime Gradskog sekretarijata za sport govorio je Nikola Penić.

„Gradski sekretarijat je čvrst u nameri da pomogne atletski sport i to činimo od Permit dvoranskog mitinga, pa do svih značajnih takmičenja koja su organizovana u našem gradu. Beli kros se ove godine održava 57. put i to je za nas jedna od najznačajnijih manifestacija. Podržavamo je i logistički i finansijski. Poželeo bih sreću Darku Habušu, predsedniku Beogradskog maratona u organizaciji i Belog krosa, ali i Beogradskog maratona, koji je najvažniji događaj ne samo zbog atletskog nego i rekreativnog momenta“.

Glavni adut među našim atletičarama svakako će biti Elzan Bibić, koji je već pobeđivao na Belom krosu.

„Beli kros je došao u pravom trenutku za mene i za moju formu. Sada sam na jednom veoma dobrom nivou i nadam se da ću to pokazati sutra na takmičenju. Izuzetno mi je drago što je Beogradski maraton ušao u celu ovu priču, jer sam prošle godine sklopio jednu divnu saradnju sa njima na polumaratonu koji je bio u novembru. Već sada dogovaram sa Darkom Habušom da ove godine u istom terminu ponovo pokušam da oborim rekord staze i možda i državni rekord u polumaratonu. Beli kros će sigurno poslati jednu divnu sliku iz Beograda, kao uvertiru za Svetsko prvenstvo u krosu“, istakao je sjajni srpski dugoprugaš.

U pionirskoj konkurenciji trčaće se 1,75 kilometara, trka za juniore je u dužini od 6,4 kilometra, dok će se seniori takmičiti na deonici dugoj osam kilometara. Svečano otvaranje Belog krosa na programu je u subotu u 10 časova i 30 minuta, a start prve trke zakazan je za 11 časova.

